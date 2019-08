El Concejo aprobó la reasignación de partidas que había pedido el Ejecutivo Locales 23 de agosto de 2019 Redacción Por "Hay que entender que las partidas que se aprueban son para la gente", afirmó la secretaria de Desarrollo Social, Brenda Vimo, tras monitorear la sesión del Concejo de este jueves, en la que se aprobó el pedido del Ejecutivo, para reconducir fondos ante la creciente demanda de diferentes áreas, en especial la cartera que conduce la funcionaria. Además se aprobó el proyecto de Mársico para retener rodados estacionados en la vía pública sin chapas patentes.

En una sesión que comenzó a las 8, y con la única ausencia de la concejal Alejandra Sagardoy, se aprobaron diferentes proyectos, entre los que se destaca por lo sensible de la actual situación socioeconómica, el pedido del Ejecutivo para redireccionar partidas por un monto superior a los 40 millones de pesos.

Con el voto unánime de los ediles, que desde cada bloque hicieron referencia al delicado momento por el que atraviesa el país y por ende la ciudad, se aprobó el proyecto que permitirá al intendente, Luis Castellano, transferir recursos que estaban previstos para obras públicas a otros destinos, como la adquisición de combustibles o de alimentos y remedios para el área social. La aprobación de la iniciativa había sido prácticamente consensuada el martes cuando cuatro secretarios del Gabinete municipal concurrieron al Concejo para dar detalles de las modificaciones requeridas.

“Hoy ya no tenemos partidas en Desarrollo Social, porque estas partidas corresponden al presupuesto presentado en septiembre de 2018, y cuando vinimos en mayo a pedirle esto mismo a los concejales, me corrieron diciendo que era desubicado el planteo porque aún no se habían agotado. Pero justamente lo que queríamos evitar es llegar de esta manera, con esta urgencia”, señaló Brenda Vimo, al ser consultada por la situación de su secretaría.

Por su parte y a la hora de hacer uso de la palabra, Evangelina Garrappa, se refirió "a la sensibilidad social que hay que tener en momentos donde de lo que se está hablando, es de mayores pedidos de comida y medicamentos…. El Estado más cercano es el nuestro, el municipal y cada minuto que demoramos es un problema que se agrava y son vecinos que están en una situación de extrema vulnerabilidad. En un contexto inflacionario y de incertidumbre, este movimiento de partidas son necesarios para poder dar respuestas y que no se estén cortando servicios esenciales del municipio”, expreso en la sesión Garrappa.



CON ABSTENCIONES, EL

PROYECTO DE MARSICO

Después de una extensa defensa y fundamentación por parte de Lisandro Mársico, se aprobó el proyecto para retener motos estacionadas en la vía pública y sin la chapa patente reglamentaria. Aunque a la hora de votar se abstuvieron los concejales Jorge Muriel, Evangelina Garrappa y Silvio Bonafede.

Entre los principales considerandos a los que hizo alusión el autor de la norma, está el de que en la ciudad ya se ha hecho modalidad habitual la presencia de los popularmente conocidos como “motochorros”, movilizándose por las calles en búsqueda de potenciales víctimas, en especial aquellas que portan bolsos colgados de sus hombros o algún paquete a la vista, delincuentes que se mueven en motocicletas, sin las chapas patentes reglamentarias. También en muchas ocasiones se utilizan las motos para arribar a un local comercial o vivienda asaltarlos y el artículo 40 de la ley de tránsito enumera los requisitos para circular con automotor en su inciso “d” mencionando que es indispensable incluyendo acoplados y semis remolques tengan colocadas las placas de identificación de dominio con las características en los lugares que establece la reglamentación, a su vez, menciona que las mismas deben ser legibles de tipos normalizados y sin aditamentos.

Por último, el Concejal hace referencia a que el código de tránsito de Rafaela regula dentro del capítulo de las medidas cautelares, la retención de vehículos estableciendo que dicha medida se aplicará, ante la falta de ambas chapas patentes o de una chapa en el caso de motovehículos o de permisos de circulación o el uso de una chapa o numeración identificatoria, distinta a la asignada por la autoridad competente.