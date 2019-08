Atlético, de vuelta en casa Deportes 23 de agosto de 2019 Redacción Por La Crema debuta hoy en el Monumental recibiendo a Tigre en un partido prometedor. El DT Otta no confirmó el 11 inicial pero Copetti ingresaría por Paredes. Desde las 19:05 y con arbitraje de Jorge Baliño.

FOTO J. BARRERA CHARLA PREVIA. / Walter Otta y Félix Benito dialogan con los once que saldrán hoy a enfrentar a Tigre. Se viene el debut de la Crema en casa.

Se terminó la espera. Tras 115 días, los hinchas de Atlético de Rafaela volverán a ver a su equipo en el Monumental de Alberdi. Claro está que nada querrán saber con aquel equipo que se despedía de su público perdiendo con Morón 1 a 0, en una pobrísima temporada 2018/2019. Están tranquilos, esperanzados, con ilusiones totalmente renovadas. Hubo renovación, mucha, a tal punto que hoy, de los 18 convocados, sólo tres estuvieron en aquel juego. Blondel, Copetti y Marconato. A otra cosa…

La “Crema” de Walter Otta, entrenador que también tendrá su estreno como local, recibirá este viernes a Tigre. El campeón de la Copa de la Superliga y Atlético se medirán desde las 19:05 hs, encuentro que irá televisado por TyC Sports.

El árbitro de dicho cotejo, correspondiente a la fecha 2 de la Zona B de la Primera Nacional, será Jorge Baliño.

Atlético viene de igualar ante Brown de Adrogué 1 a 1 en la primera fecha, mientras que el ‘Matador’ de Victoria sufrió una derrota 2-1 ante Quilmes, en su regreso a la principal categoría de ascenso de nuestro país, tras descender la última temporada de Primera.

En la tarde de ayer, en el horario de partido, los de Otta sumaron minutos de fútbol en el Monumental, con trabajos tácticos y el DT paró el mismo equipo que viene de igualar con Brown, mostrando una variante: Enzo Copetti x Maximiliano Paredes.

Si bien el entrenador no lo confirmó, sólo realizará dicho cambio, incluso modificando la posición de Lucas Blondel, pasando a su posición natural de cuatro, y Copetti siendo el mediocampista por la derecha.



El rival. Tigre no comenzó de la mejor manera la Primera Nacional al caer en su debut con Quilmes. Los de Victoria son uno de los candidatos del torneo y, a pesar de haberse desprendido de varios jugadores importantes, mantuvieron a la mayoría del plantel con el que se coronaron campeones de la Copa de la Superliga y que les permitirá jugar la Copa Libertadores.

Su DT, “Pipo” Gorosito, no confirmó el equipo pero metería un par de cambios. Con la vuelta de Gerardo Alcoba, que cumplió la fecha de suspensión. El Uruguayo es una fija en la zaga central y entre Canuto y Rodríguez estará su acompañante. Después el resto del equipo no cambiará demasiado, aunque se especula con la posibilidad de Enzo Díaz en el ataque en lugar de Jonathan Ramis.



Las formaciones y datos del partido:



Atlético de Rafaela: Nereo Fernández; Maximiliano Paredes, Franco Racca, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Lucas Blondel, Emiliano Romero, Renso Pérez y Ángelo Martino; Ijiel Protti y Alan Bonansea. Suplentes: Matías Tagliamonte, Maximiliano Paredes, Alexis Niz, Reinaldo Alderte, Mauro Marconato, Joaquín Quinteros y Matías Godoy. DT: Walter Otta.



Tigre: Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Gerardo Alcoba, Ignacio Canuto y Lucas Rodríguez; Fabricio Domínguez, Sebastián Prediger, Diego Morales; Walter Montillo; Emanuel Dening o Jhonathan Ramis y Enzo Díaz. Suplentes: Marco Wolff, Ezequiel Rodríguez, Martín Galmarini, Agustín Cardozo, Agustín Baldi, Maximiliano Rodríguez o Gustavo Villarruel. DT: Néstor Gorosito.



Estadio: Nuevo Monumental.

Arbitro: Jorge Baliño.

Asistentes: Marcelo Bistocco e Iván Aliende.

Cuarto árbitro: Guillermo González.

Hora: 19.05

TV: TyC Sports.

Radios: Pasión Argentina FM 90.1 / Colón FM 91.3 Astral FM 95.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 – FM 96.5