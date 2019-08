Panorama Político Locales 23 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

UNA CAMPAÑA

EXTRAÑA

Formalmente, la campaña para las elecciones generales del 27 de octubre deben comenzar el 7 de septiembre próximo según el cronograma. De todos modos, los opositores al gobierno nacional consideran que Mauricio Macri largó mucho antes cuando anunció, el miércoles de la semana pasada, las medidas que consideran "electoralistas" como el congelamiento de precios de los combustibles por 90 días, una devolución de Ganancias para los trabajadores y la quita del IVA por un tiempito a productos de la canasta básica de alimentos.

En cierto modo, Alberto Fernández no aflojó nunca de tantas entrevistas que otorga ante la demanda de los medios de comunicación. El único que frenó su campaña fue Roberto Lavagna, que quiso ser el candidato del consenso pero fue otra víctima de la grieta y la polarización... terminó echando mano de una frase acuñada por el periodista Bernardo Neustadt que pedía "no me dejen solo" (también dejó su sello con "Me llamo Bernardo Neustadt. Tengo 63 años, duermo cuatro horas"; "Lo dejamos ahí" o el "¿Qué opina Doña Rosa?").

En este marco, esta semana en Rafaela vino de visita un referente del PRO y de Cambiemos a nivel provincial, Roy López Molina. Acompañado por Lalo Bonino, presidente del Concejo, se reunió con jóvenes defensores del cambio en la sede de 25 de Mayo y Almafuerte para dar una charla motivacional y recuperar la autoestima tras la fuerte derrota de Macri en las PASO del 11 de agosto.

No obstante, un observador político no terminó de comprender por qué un concejal rosarino viene a motivar a los jóvenes rafaelinos. La tesis es que, si Macri en Rafaela y la región logró un amplísimo triunfo, no se necesita demasiada motivación en estos pagos. En Rosario, en cambio, el Presidente perdió por amplio margen. A partir de esta mirada, la lógica sería que los concejales de Cambiemos en esta ciudad vayan a Rosario a motivar a López Molina y los suyos...



LA GRIETA EN

EL CONCEJO

Todo el mundo sabe que la relación entre Leo Viotti y Lalo Bonino se quebró en las elecciones santafesinas, cuando el radical derrotó en las primarias al referente del PRO. Por tanto no sorprende que ante cada oportunidad esas diferencias se refresquen. La excusa ahora fue el proyecto de Manual de Instrucciones Protocolares presentado por Viotti que está en Comisión y que implicará, la semana próxima, la visita de la responsable de Ceremonial y Protocolo de Intendencia, Melina Mársico, hermana del concejal del PDP, Lisandro.

"Yo no firmé eso. Me incluyeron pero no lo firmé porque no me parece una prioridad", sostuvo Bonino en declaraciones a LT28 cuando aclaró que no firmó el proyecto pese a ser mencionado en el mismo por ser parte del bloque de Cambiemos. "Yo no tengo diálogo con Viotti más allá de lo profesional", confesó sobre la relación post elecciones santafesinas.



LIFSCHITZ, EN UNA

INCOMODA POSICION

El gobernador, Miguel Lifschitz, cuestiona a la Casa Rosada de Macri junto a todos los mandatarios provinciales peronistas por las medidas "populistas" como la eliminación del IVA a alimentos porque afectará la coparticipación federal de impuestos. Pero al mismo tiempo sufre los planteos a la Casa Gris de Santa Fe por parte de los intendentes y presidentes comunales peronistas de la Provincia que le reclaman que cumpla con el pago de las deudas y evalúe ayudas a los gobiernos locales que no pueden pagar salarios a sus empleados.

Así, se registra una rara situación: hacia fuera de la Provincia Lifschitz se junta con los gobernadores peronistas pero hacia adentro sufre por la rebeldía de los intendentes peronistas. Aunque teniendo en cuenta lo que es la política argentina, ya nada sorprende puesto que la capacidad de asombro se ha perdido hace rato.

El intendente, Luis Castellano, es uno de los más expresivos. En declaraciones a Radio LT28, golpeó sin anestesia. "El gobierno provincial le está dejando una bomba de tiempo a Omar Perotti, con más de 10.500 millones de pesos de déficit en el primer semestre, con una cantidad de gente que tiene cargos políticos y la están pasando a planta, con un déficit creciente, con adelanto de coparticipación, con una deuda de Obras Menores a municipios que en algunos casos ya lleva tres años, y todo es patearla para adelante", graficó tras la reunión que mantuvo el miércoles por la tarde en la Legislatura santafesina con senadores provinciales (mientras Lifschitz se colgaba el traje de "compañero" en Buenos Aires con gobernadores del PJ, ja).

En su cuenta de Twitter, el Gobernador destacó: "Hoy nos reunimos los gobernadores de 19 provincias para acordar medidas de acción conjuntas en defensa de los recursos del interior que el Gobierno nos está quitando de manera inconsulta. Los cambios impositivos dispuestos le quitan a Santa Fe 4000 millones de pesos a diciembre". Recibió múltiples respuestas críticas, entre otras le copiaron un tuit del economista Roberto Cachanosky, quien publicó que "los gobernadores haciendo escándalo porque pierden recaudación por la baja del IVA y otros impuestos dispuestos por Macri. Si no hubiesen aumentando en promedio un 70% el empleo público provincial hoy les sobraría la plata".

Entre tantos mensajes adversos, se destaca uno muy respetuoso: "Son los aportes de todos, Lifschitz. El gobierno toma una medida en un momento crítico para aliviar el bolsillo, y ustedes además de no adherir la boicotean. Si se trata de presupuesto, controlen el empleo público desmedido en cada provincia. Sean coherentes".



¿MARCOS PEÑA Y

CUANTOS MAS?

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, grabó un mensaje de audio dirigido a militantes, fiscales y voluntarios de Juntos por el Cambio, en el que los alentó a "trabajar para dar vuelta votos" y "convencer a diez votantes cada uno" para las elecciones de octubre.

El audio se puso rápidamente en circulación por grupos de Whatsapp de militantes oficialistas y por la red "Defensores del Cambio" que su oficina puso en marcha antes de las elecciones primarias para convocar voluntarios. "Estamos convencidos de que vamos a ganar, no por una locura irracional sino por la propia experiencia. En 2015, Mauricio (Macri) quedó 15 puntos abajo de (Daniel) Scioli, todos decían que era imposible llegar al balotaje pero llegamos y ganamos", destacó Peña en primer lugar.

Seguidamente, reiteró que "muchos millones de argentinos no fueron a votar y otros votaron por otras opciones", tras lo cual arengó a los adherentes al Gobierno a "trabajar para dar vuelta votos" y agregó: "Cada uno de nosotros puede identificar y convencer a diez votantes".

En este sentido, indicó a los militantes la importancia de "convencer" a quienes eligieron a "otras opciones" en las primarias para que acompañen al oficialismo en los comicios de octubre y afirmó que "es central aumentar la escucha".

También pidió "fortalecer las redes de grupos de whatsapp" y salir a convencer con "una agenda cargada de propuestas, de futuro, de esperanza".

Así que si usted no votó a Macri, prepárese para ser abordado por los defensores del cambio.



BRANDONI

TAMBIEN

Antes que Peña, fue el actor radical Luis Brandoni, quien buscó motivar a la tropa del cambio al igual que Roy López Molina en Rafaela. "Estamos preocupados pero no derrotados; al contrario, hay mucho por hacer. El sábado 24 salgamos a las calles y las plazas de todo el país", expresó desde Madrid en un video que forma parte de una campaña viral con el hashtag #VamosADarlaVuelta.

Al borde de las lágrimas, Brandoni consideró que la movilización tiene como objetivo "mostrar y mostrarnos que somos muchos más los que queremos un país republicano, democrático y decente". Y se despidió al señalar que "hay que prepararnos para el 27 de octubre, con fiscales en todas las mesas, convencidos y seguros".



VUELVE MACRI

Mauricio Macri volverá mañana a la Provincia para presidir el acto conmemorativo del 25º aniversario de la Reforma de la Constitución Nacional de 1994, que se realizará en el relativamente nuevo Parque de la Constitución, en la ciudad de Santa Fe, lugar al que llegarán más de 200 convencionales constituyentes que modificaron la Carta magna.



LA PREGUNTA

DE ROGELIO

"Propuesta económica de A. Fernández: recuperar el consumo, recuperar el empleo, recuperar las pymes, ponerle plata en el bolsillo a la gente. ¡Mirá qué fácil había sido! ¡Cómo no me di cuenta! ¿Sería mucha indiscreción preguntarles cómo piensan hacer semejantes maravillas?". El sarcástico mensaje en Twitter es del profesor universitario y periodista santafesino, Rogelio Alaniz, uno de los firmantes de la carta abierta a favor de Macri poco antes de las PASO.