Actividades en Tiza y Karbón

El Espacio Cultural Tiza y Karbón, ubicado en Bv. Lehmann 683, informa de sus próximas actividades y anticipa un septiembre con renovadas propuestas.

Sábado 24 de agosto – de 9:30 a 17:30: Taller de oratoria “Hablar en público y con el público”.

A cargo de la narradora oral Silvia Marzioni y el Lic. en Educación y narrador oral Luis Alberto Martínez.

Temario: Pautas de cómo desarrollar un discurso oral en todas sus etapas: desde la preparación del discurso, el cuerpo (relajación, respiración), posturas, desplazamientos, tonos, pausas, etc.

A tener en cuenta: Dado que se guardan los cupos aunque no se haya pagado la inscripción, solicitamos que respeten esa reserva, ya que ese lugar no lo destinamos a otra posible asistencia; de no concurrir, se pierde la oportunidad de poder tener otro tallerista. El costo del Taller es de $ 400 (incluye un pequeño almuerzo). El pago se realiza al momento de la acreditación ese día. Dadas la cantidad de hora de taller, se indica a los asistentes que pueden llevarse equipo de mate, galletitas o algún tipo de alimento liviano. Informes e inscripciones: Silvia 03492 – 15418041.-

Sábado 24 de agosto – 21:30 Hs.: Música en vivo con “Los bandidos mojados”. Gran debut del dúo "Los bandidos mojados". Acústico de covers de rock nacional e internacional a cargo de Juani Armando y Matías Cardozo, guitarrista y bajista de la banda Antihumano. Entrada libre (a la gorra)



Servicio de cantina popular

Jueves 29 de agosto – 20:30 Hs.: Inicio del Ciclo de cinearte "Cuerpos que batallan" para repensar(nos): ¿Qué mueve nuestros cuerpos? Organizado por Enredadera Colectiva Feminista. Entrada libre. Servicio de cantina popular. El Ciclo tendrá continuidad todos los jueves de septiembre.

Lunes 2 de septiembre – 16 Hs.: Inicio del Taller de Memoria. El mismo, estará coordinado por la Prof. Marcela Marín Marce Marín, y dirigido a jóvenes, adultos y adultos mayores de cualquier género.

Los objetivos del Taller de Memoria son:

• Estimular las funciones mentales superiores.

• Mantener activos/as a los usuarios/as a nivel cognitivo, social, sensorial, motriz y funcional.

• Evitar situaciones de aislamiento y pasividad.

• Mejorar el estado de ánimo.

• Retrasar el deterioro cognitivo.

• Fomentar las relaciones sociales.

• Minimizar el estrés.

• Mejorar la autoestima.

• Mejorar la calidad de vida de los usuarios/as.

Como se trabajará, entre otras cosas, con actividades escritas, se solicita concurrir con un cuaderno tamaño oficio.

Vale destacar que el Taller en sí es de carácter libre y gratuito, pero se solicita una colaboración mensual de $ 100 para absorber gastos de fotocopias, refrigerio y materiales varios. Informes e inscripciones: 03492 – 15307294 (Marcela).

Tiza y Karbón en redes sociales: Facebook “Tiza y Karbón”. Instagram: tizaykarbon. (Prensa TyK)