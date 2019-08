Lifschitz anunció que convocará a los gremios la semana que viene Locales 23 de agosto de 2019 Redacción Por El gobernador de Santa Fe afirmó que no han evaluado eliminar la cláusula gatillo, pero que se encontrará antes de fin de mes con los gremios para analizar como se llega a fin de año. Además, dijo que las últimas medidas económicas implementadas por la administración Macri "dejan a las provincias en situación muy delicada".

El gobernador Miguel Lifschitz afirmó que no ha evaluado eliminar la cláusula gatillo de reajuste salarial para los empleados provinciales, pero aclaró que se encontrará con los gremios estatales, en una reunión ya prevista antes de que estalle esta crisis, para analizar cómo se llega a fin de año.

"No teníamos previsto suspender la cláusula gatillo. Hace una semana la había ratificado. Es parte de lo que habíamos conversado con los gremios. De todas maneras, tenemos prevista desde febrero una reunión paritaria que hará antes de fin de mes", afirmó el mandatario provincial.

"Vamos a conversar y analizar la situación con las organizaciones gremiales. Por ahora no tenemos ninguna decisión tomada sobre ese punto. Estamos a la expectativa de ver qué ocurre con estos planteos que hicimos ayer", aseguró.

En ese sentido, agregó: "Hay muchas situaciones que analizar. Tenemos un fuerte compromiso con la atención de la salud, la educación, reforzamos todas las partidas que tienen que ver con la asistencia social. Tenemos que rearmar nuestro esquema y ver cómo vamos a llegar hasta fin de año".

Lifschitz fue uno de los 19 mandatarios provinciales que mantuvieron ayer una reunión cumbre en la que resolvieron acudir a la Corte Suprema de Justicia para rechazar las medidas económicas que el Poder Ejecutivo Nacional implementó tras las últimas elecciones PASO.

El mandatario santafesino afirmó que las últimas medidas tomadas por el gobierno nacional para atemperar los efectos de la crisis "se hicieron a expensas de recursos que corresponden a las provincias", y remarcó que eso "es inconstitucional".

En declaraciones a LT8, Lifschitz realizó un balance del cónclave del miércoles. "Gran parte de las provincias compartimos la misma preocupación. Las medidas que ha tomado de manera unilateral el gobierno nacional para mejorar la situación de sectores golpeados por la situación económica, se hicieron a expensas de los recursos de las provincias. Esto deja en situación muy delicada a todas las provincias. Esto es inconstitucional", afirmó.

Lifschitz sostuvo que "está muy bien que el gobierno nacional tome medidas paliativas para superar la crisis, pero no debe hacerlo a expensas de los recursos provinciales, que lo haga con sus propios recursos porque en definitiva la crisis es responsabilidad del gobierno nacional y no de las provincias".

Al ser consultado sobre cómo repercutirán esas medidas en las arcas provinciales, el gobernador respondió: "De un día para otro perdemos alrededor de 4 mil millones de pesos por cambios en los pisos del impuesto a las ganancias. Ese cambio solamente produce a Santa Fe una caída en cuatro meses de 2.500 millones de pesos. A eso hay que sumarle las otras medidas".

