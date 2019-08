Pablo Ruben hizo cuartos en COSAT Deportes 23 de agosto de 2019 Redacción Por TENIS

En la ciudad cordobesa de Villa María se disputó desde el fin de semana hasta la víspera el torneo "Copa El Ombú", con puntaje para el circuito COSAT. En este certamen cumplió una meritoria performance el rafaelino Pablo Ruben en la categoría Sub 16.

El tenista entrenado por Florencia Molinero en La Cañada ganó dos partidos del cuadro principal. En primera ronda a Rodrigo Pizzi (Argentina) por 6-4 y 6-2, y en octavos de final derrotó a Joel Córdoba (Argentina) por 7-5 y 7-5. Finalmente cayó en cuartos de final frente al primer sembrado, el paraguayo Ezequiel Arce González, por 6-0 y 6-1, cerrando una positiva semana en el ámbito de la competencia de la Confederación Sudamericana de Tenis.



VOTTERO EN CORDOBA

En tanto, la Sub 12 Agustina Vottero -también de la Escuela del mismo Club- participó la semana pasada del Nacional (ex Grado 1) en Córdoba. En el cuadro principal perdió en su presentación frente a C. Maccarone por 6-2 y 6-1. Luego ganó un partido de ronda Consolación ante María Rietschi, por 7-5 y 6-1, acotando que son sus primeras performances en estos torneos donde están los mejores rankeados del país.