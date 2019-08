Carta de lectores Carta de Lectores 23 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Agradecimiento



Sr. Director:



A través de su intermedio me dirijo a los directivos de la Subcomisión de Fútbol Infantil, para felicitarlos por la organización puesta de manifiesto durante el desarrollo del Torneo "Sueño Celeste" este fin de semana.

Imagino cuánto trabajo demandó y cuánto tiempo a cada uno de ustedes y a colaboradores y padres en general.

Ese esfuerzo, créanme, se vio coronado con una brillante jornada.

Atlético ha quedado muy bien vista a nivel local, nacional e internacional por lo mostrado en el Autódromo durante el fin de semana.

Buena limpieza, disposición para los vehículos, sanitarios, localización de las canchas, respeto, buen trato y buena elección de stands.

No me cabe otra cosa que decirles que estoy feliz de haberme hecho presente durante estos días.

Dirigentes, padres, colaboradores de mi parte recibirán con agrado un ¡muy bien 10!

Me he sentido gratificado de escuchar a la gente en general elogiar el evento.

Gracias por el esfuerzo que han realizado para dejar bien parada a la institución y a nuestra Rafaela.



Rey Castro

Rafaela