El sorteo para los argentinos

Los argentinos no tendrán el espaldarazo de Juan Martín del Potro en la edición 2019 del Abierto de los Estados Unidos. Finalista el último año, el tandilense se repone de una dura lesión y sus compatriotas comandarán una avanzada sobre las calurosas canchas de Flushing Meadows.

El sorteo deparó que estos sean los debuts para los nuestros: Diego Schwartzman vs. Robin Haase, Guido Pella vs. Pablo Carreño, Juan Ignacio Londero vs. Sam Querrey, Leonardo Mayer vs. Antonie Hoang y Federico Delbonis vs. Alexei Popyrin.



PODRIA SUMARSE

Marco Trungelliti sigue avanzando en la qualy del US Open. El argentino volvió a ganar en Nueva York y quedó un solo triunfo del cuadro principal de Flushing Meadows. Esta vez, en el cemento estadounidense, el santiagueño (205° ATP) derrotó al británico James Ward (280°) por 6-4 y 6-3 para quedar a un paso de jugar el cuadro principal por primera vez, luego de cuatro intentos frustrados en la clasificación misma. Este viernes, irá por el último paso ante el holandés Tallon Griekspoor (194°).