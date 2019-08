GM ratificó inversión para producir Automotores 23 de agosto de 2019 Redacción Por Según Alberto Fernández, la compañía ratificó que producirá un nuevo vehículo en Argentina.

Son días bastante turbulentos los que se están viviendo en las últimas semanas a nivel económico y social en Argentina. Tras el resultado de las PASO y la abrupta escalada del dólar, que como se sabe, trae aparejada un aumento de la inflación, hay incertidumbre en los mercados y por supuesto en la industria, con varias empresas que están replanteando su estrategia comercial o de inversiones. En ese sentido, una de las que anunció el año pasado una inversión de U$S 500 millones para producir un nuevo vehículo es General Motors. Si bien en ningún momento se habló de que este desembolso podía peligrar, desde el partido opositor al oficialismo aseguraron –en tono de campaña- que el proyecto sigue en marcha.

El anuncio fue realizado por el propio Alberto Fernández, el candidato presidencial que se impuso en las elecciones primarias, quien reveló que tuvo una reunión con los directivos de GM: “El otro día recibí a la gente de General Motors, que tienen una inversión importante para producir una camioneta en la Argentina y que la van a seguir llevando adelante convencidos que con nosotros se va a poder trabajar”, afirmó al respecto el ex Jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Fernández entrevistado por Radio 10.

Si bien Fernández habló de una suma de U$S 300 millones, cuando la cifra declarada por la firma estadounidense era de U$S 500, la diferencia de U$S 200 millones corresponde a la que aportarán los proveedores y autopartistas.

Según el diario Página 12, fuentes de SMATA Rosario revelaron que este nuevo producto sería la segunda generación de la Tracker, desarrollada sobre la plataforma GEM utilizada también por los nuevos Onix hatchback y Onix Sedán que ya se están fabricando en Brasil.

Este dato contrasta con lo informado por los principales medios de prensa brasileños, que afirman que el B-SUV será producido en el país vecino y que, en cambio, el modelo que se fabricará en el Complejo Automotor Alvear será la futura pick up compacta de la marca del moño, que está siendo desarrollada para competir contra la Fiat Toro, Renault Duster Oroch y la, también en desarrollo, Volkswagen Tarok.

De igual manera, en la planta ubicada en las afueras de Rosario, ya se está trabajando en la adaptación para introducir la nueva línea de montaje, aunque el vehículo que acompañará al Cruze hatchback y sedán no estará listo para antes de 2021.