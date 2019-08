Fiscalía apeló la excarcelación Policiales 23 de agosto de 2019 Redacción Por AL POLICIA QUE PATEO Y MATO A UN HOMBRE

La fiscalía a cargo de la causa apeló ayer la excarcelación del efectivo de la Policía de la Ciudad que pateó a un hombre denunciado por obstruir el tránsito y le causó la muerte. Tras ser liberado este miércoles, la fiscal Ana Yacobucci, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, apeló la resolución tomada por la jueza Yamile Bernán, quien dispuso la excarcelación del oficial inspector Esteban Ramírez. El efectivo está acusado de causarle la muerte a Jorge Gómez, luego de pegarle una patada en el pecho, tras lo cual el hombre cayó de espaldas y golpeó su cabeza contra el pavimento. La defensa de Ramírez solicitó su libertad el pasado martes a última hora, con el argumento de que el efectivo se encontraba detenido acusado de "homicidio preterintencional", que es un delito excarcelable. Tras esa presentación, y según publicó el portal Fiscales.gob.ar, la fiscal Yacobucci se opuso al pedido por entender que la resolución era prematura en esta instancia de la investigación y porque el imputado, al ser policía, podía entorpecer la investigación. A pesar de la oposición de la fiscal, este miércoles por la tarde la jueza Bernán dispuso la libertad del policía bajo caución juratoria al considerar que no existen riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la pesquisa. Este jueves, la fiscalía apeló esa resolución y ahora será la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional la que resuelva la situación del efectivo en la causa. El hecho ocurrió el pasado lunes por la mañana, alrededor de las 7:30, cuando una pasajera de la línea 57 llamó al 911 para avisar que un hombre, en el cruce de Carlos Calvo y Saavedra, que estaba "alcoholizado o drogado", tendría un arma blanca y cortaba el tránsito. Un oficial de la Comisaría 3B que patrullaba la zona intentó reducir al hombre, pero debió pedir refuerzos. Fue así que el ahora imputado llegó al lugar en una moto junto a otro oficial, y allí se desencadenó el hecho que llevó a a la muerte a Gómez. La secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad de la zona.



BULLRICH DEFENDIO EL ACCIONAR

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, opinó sobre el caso del policía que mató a un hombre de una patada en San Cristóbal (Buenos Aires) y defendió el accionar del uniformado. Bullrich dijo que el policía "trató que esa persona no siga, con una metodología que no era la mejor", dado que tenía un arma de fuego y en su lugar "utilizó su cuerpo". La ministra opinó que "lo ideal hubiese sido que tuviera un arma Taser". "El hombre generaba una amenaza con un cuchillo, una de las armas más peligrosas", sostuvo en relación al fallecido. "Fue una situación compleja, pero se entiende en el marco de una situación de agresividad y conmoción de una persona que podía usar su cuchillo contra un ciudadano o cualquier familia que estaba en el lugar", agregó.