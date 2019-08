Mayor fuga de capitales Nacionales 23 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La fuga de capitales en julio ascendió a U$S 2.951 millones, con lo cual fue más del doble que la cifra registrada en junio, según datos publicados ayer por el Banco Central. La formación de activos externos llegó el mes pasado a U$S 2.951 millones, por lo que acumuló durante el año un total de U$S 13.827 millones.

La cifra de julio más que duplicó al registró de junio, cuando había sido de U$S 1.349 millones, de acuerdo con el informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario.

El análisis también indicó que las "´Personas humanas´, que básicamente demandan moneda extranjera para atesoramiento y viajes al exterior, compraron de forma neta US$ 2.177 millones, monto que mostró un descenso de 20% respecto a las compras por US$ 2.727 millones de julio de 2018".

Sin embargo, señaló que "debido al efecto estacional del cobro del sueldo anual complementario, la cantidad de individuos que compraron billetes a través del mercado de cambios aumentó un 21% frente a junio, al superar el millón y medio de compradores".

"En julio, las operaciones de billetes de individuos continuaron mayormente concentradas en los estratos inferiores de monto por operador", puntualizó el Banco Central.