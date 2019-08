Una familia tipo necesitó en julio casi $ 32 mil para no ser pobre Nacionales 23 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Una familia tipo necesitó en julio un ingreso mensual de $ 31.934,44 para cubrir los costos de la Canasta Básica Total (CBT) y no ser pobre, señaló ayer el INDEC. Así, esa canasta experimentó una suba del 2,5% en julio pasado y acumuló un incremento del 58,6% con relación a igual mes del año pasado.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece la línea de indigencia, aumentó 2,9% en julio y acumula un avance interanual del 57,3%. En lo que va del año, tanto la CBT como la CBA registraron subas del 25,3 por ciento.

Por la fuerte devaluación del peso, los analistas aseguran que el costo de ambas canastas tuvo un fuerte salto que se reflejará en la próxima medición.

De este modo, una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos de seis y ocho años en Gran Buenos Aires tuvo que contar el mes pasado con ingresos por 12.773,78 pesos para no caer en la indigencia y $31.934,44 para no ser considerada pobre.

Los datos del INDEC reflejan el aumento exponencial del costo de vida en la Argentina: hace un año (en julio de 2018), la misma familia debía reunir $8.118,57 para no ser indigente y $20.124,07 para no caer por debajo de la línea de pobreza.

En tanto, un adulto equivalente necesitó en julio de este año ingresos por 4.133,91 pesos para no ser considerado indigente y $ 10.334,77 para no ser pobre, cuando en igual mes de 2018 requería $ 2.627,37 y $ 6.515,88, respectivamente.