Macri confirmó que la misión del FMI llegará la semana que viene Nacionales 23 de agosto de 2019 Redacción Por El Presidente aseguró que el Gobierno está "en contacto" con el FMI y agregó que el nuevo ministro de Economía, Hernán Lacunza y su equipo “están trabajando para equilibrar esta situación, llevar tranquilidad y cuidar a los argentinos”.

FOTO NA PRESIDENTE. Macri habló en el seminario “Democracia & Desarrollo” organizado por el Grupo Clarín.

BUENOS AIRES, 23 (NA).- El presidente Mauricio Macri confirmó ayer que el Fondo Monetario Internacional (FMI) volverá a la Argentina "la semana que viene", mientras se mantiene la expectativa por el último giro que el organismo deberá hacer al país.

"El Fondo viene la semana que viene. Estamos en contacto. (El ministro de Hacienda) Hernán Lacunza está trabajando. El equipo económico sabe lo que pasó. Mi prioridad es cuidar a los argentinos", expresó el mandatario durante su exposición en el Malba.

La visita de los enviados del FMI genera expectativa debido al acuerdo que el organismo firmó con el Gobierno y que ambas partes deberán revisar a la luz de las nuevas medidas económicas adoptadas por Macri tras la derrota en las elecciones primarias. Se prevé que el FMI realice un último desembolso de este año de 5.400 millones de dólares, pero la devaluación posterior a los comicios alteró las metas del programa económico del Gobierno a las que está atado el acuerdo.

Los técnicos del FMI que deberá auditar las cuentas del segundo trimestre y aprobar un nuevo desembolso por 5.400 millones de dolares en septiembre llegará a la Argentina el domingo. La misión estará integrada por el economista Roberto Cardarelli, y Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, encargados de realizar una revisión del cumplimiento de las metas del segundo trimestre del año.

El FMI llegará al país en momentos en que los principales referentes económicos de la oposición reclaman que se renegocie el acuerdo con el organismo internacional.

El Gobierno ya anunció el cumplimiento de las metas del programa fiscal del segundo trimestre y del programa monetario a cargo del Banco Central,

La llegada de los técnicos estaba programada para esta semana y fue postergada por la salida de Nicolás Dujovne de Hacienda y la llegada de Hernán Lacunza al frente de esa cartera.



HELADERA LLENA

Por otra parte, Macri aseguró que "todos" quieren "que la heladera de los argentinos esté llena", al expresar su preocupación por la inflación. Durante su disertación en el seminario Democracia y Desarrollo, realizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Macri mencionó varias veces la importancia de la "heladera", uno de las palabras clave del discurso desplegado por la oposición durante la campaña.

"Todos queremos que la heladera de los argentinos esté llena, quien no puede querer que los argentinos estén mejor,", enfatizó el jefe de Estado, quien destacó la importancia de poder "prever y empezar por lo básico", como es "ir al supermercado la semana que viene y no encontrarse con una sorpresa y que no se llegue a fin de mes".

En ese contexto, dijo haber sido "demasiado ambicioso en las metas, subestimando la falta de consenso, e instalando el eje central en el equilibrio fiscal", aunque ratificó que el programa de su Gobierno "estaba dando resultados". No obstante, aclaró de inmediato que "la irrupción política del fin de semana abrió otro escenario" en el país, en referencia a las elecciones primarias del 11 de agosto.

Macri interpeló a los empresarios presentes: "Ustedes tienen la responsabilidad de decir cuáles son las herramientas que necesitan para poder crecer y generar trabajo". Al respecto, el mandatario enfatizó la importancia de la "institucionalidad" y las "reglas de juego claras". "Discutamos el cómo, todos queremos que la heladera de los argentinos esté llena", enfatizó Macri, tras sostener "quien no puede querer que los argentinos estén mejor.



METAS DEMASIADO

AMBICIOSAS

Macri reconoció además haber sido "demasiado ambicioso con las metas" económicas que fijó para su gestión, aunque anunció que "no va a haber más cambios" en el Gabinete y se mostró confiado en remontar el resultado adverso que obtuvo en las primarias.

Durante una ronda de preguntas que duró unos 52 minutos, descartó que vaya a realizar más cambios en el Gabinete tras el reemplazo de Nicolás Dujovne por Hernán Lacunza en el Ministerio de Hacienda y ratificó su respaldo pleno al jefe de Gabinete, Marcos Peña, uno de los más cuestionados por la derrota electoral.

El Presidente subrayó que está "trabajando para equilibrar esta situación" y que su "prioridad es cuidar a los argentinos", al tiempo que señaló que los "cambios" que introdujo su gestión no fueron "en vano", sino para dar "previsibilidad".