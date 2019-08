Liga: Goleada de Unión en María Juana Deportes 23 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Los ‘Bichos Verdes’ se impusieron por 3-0 ante Talleres en el encuentro que anoche abrió la quinta fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

Los goles para la victoria de Unión de Sunchales fueron anotados por Adrián Rodríguez (3m PT y 35m PT) y Adrián Córdoba (24m PT). En el juego de Reserva también ganó la visita y fue por 2 a 0.

La fecha continuará y se completará el domingo con los siguientes encuentros: 9 de Julio vs Ramona, Libertad vs Quilmes, Peñarol vs Brown, Tacural vs Atlético de Rafaela, Florida vs Ferro, Sportivo vs Ben Hur.



Las Posiciones: Ben Hur 10, puntos; Sportivo Norte 10; Ferrocarril del Estado 9; 9 de Julio 9; Unión de Sunchales 8; Florida de Clucellas 7; Brown San Vicente 7; Deportivo Ramona 6; Argentino Quilmes 6; Deportivo Libertad 5; Peñarol 3; Deportivo Tacural 2; Atlético de Rafaela 0; Talleres de María Juana 0.