Lacunza, protagonista en reunión de gabinete

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente Mauricio Macri encabezó ayer una reunión de Gabinete, en la que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, informó sobre sus recientes reuniones con los equipos económicos de los partidos de la oposición. Tras el encuentro realizado por la tarde en la Casa Rosada, no se hizo la habitual conferencia post reunión que habitualmente ofrecen dos de los ministros.

No obstante, trascendió que Lacunza dio detalles al jefe de Estado y el resto de sus pares sobre los encuentros que mantuvo con los economistas del Frente de Todos y de Consenso Federal, que llevan como candidatos presidenciales a Alberto Fernández y Roberto Lavagna, respectivamente.

Apenas se retiró de la reunión, Lacunza dio declaraciones a Radio Nacional, en las que aclaró que "no hay cogobierno" por haberse reunido con los colaboradores de Fernández, sino un manejo de "hombres de Estado" ante la situación preelectoral.

"La estabilidad depende de lo que haga el Gobierno y de lo que hagan los candidatos también", remarcó el titular del Palacio de Hacienda al referirse a la oposición. Por otro lado, Lacunza volvió a criticar a los gobernadores opositores por rechazar las últimas medidas del Gobierno tras perder en las PASO, tendientes a congelar precios de combustibles y eliminar el IVA de los productos de la canasta básica.

"A veces algunos hacen hincapié en lo que se pierde y no en lo que se gana. Que los gobernadores digan que si no quieren bajar los impuestos porque no quieren aliviar a la población", planteó el funcionario.



CON ESPERT

Lacunza confirmó que se reunirá el próximo lunes con el candidato presidencial por Unite, José Luis Espert, en el marco de los encuentros que comenzó a realizar con representantes de la oposición. "Yo no le voy a plantear nada. Voy a escuchar, que es lo que corresponde por educación", aclaró el economista liberal, quien confirmó la fecha de la reunión.