"El presidente Macri está de pie y con muchas fuerzas"

El referente de Juntos por el Cambio en Rosario, Roy López Molina, visitó ayer nuestra ciudad, en una convocatoria que realizaron los jóvenes del PRO de nuestra ciudad y la zona, para dialogar con referentes de nuestra provincia y también a nivel nacional, instando a charlas y debates. El primero de esta serie de convocatorias, fue el rosarino, aprovechando su concejalía en la ciudad de Rosario, su banca como diputado de la provincia y su candidatura a la intendencia de Rosario, con sólo 34 años. "Siempre es importante poder nutrirse de la experiencia de los distintos referentes. Que venga a nuestra ciudad, para nosotros, es un placer", expresó Lalo Bonino, presidente del Concejo Municipal de nuestra ciudad, haciendo referencia al encuentro que se llevó en la tarde de ayer. Este encuentro buscó "motivar" a los jóvenes que se hicieron presente.

"Siempre es un buen momento para sumarse a la actividad política", le dijo a LA OPINIÓN López Molina y agregó que "esta es una actividad que, sobretodo en la Argentina, carga con una cantidad de prejuicios enormes, pero siempre digo que esos prejuicios, aún cuando tienen bases reales, muchas veces son amplificados por la misma clase o corporación política que los instala para que no se sume nadie. Con lo cuál es muy valorable que en un momento de discusión política intensa, de incertidumbre económica y en donde Cambiemos termino unas Las PASO sin obtener un resultado que esperábamos, es aún más importante que decidan sumarse porque si en momentos difíciles ellos sacan lo mejor de sí para militar y empujar a una candidatura presidencial, un proyecto de país en el que quieren vivir, es muy valorable", expresó.

López Molina se sumó a este espacio en el año 2007, con 22 años, y siempre valoró el espacio que Cambiemos le dio a la juventud para "cargar fuerzas", según lo expresa. "Hoy los jóvenes están más irreverentes y creo que está bien"relata. En tanto, piensa que "está bueno poner en crisis todo aquellos que se supone como estatuido, como dado, y esa actitud joven, frente a lo dado o establecido, no solamente depende de la edad. Uno aspira a que los jóvenes vengan con más facilidad a cuestionar. Pero el espíritu crítico tiene que ser algo que acompañe al político de manera permanente. Cuando se pierde ese espíritu crítico te transformas en alguien que vive para la política y no se apoya como un elemento transformador", declara.



EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES

El contundente resultado de las elecciones el pasado 11 de agosto dejó en una situación comprometida a Cambiemos y a la posibilidad de continuar su proyecto con Mauricio Macri a la cabeza. Pese a esto, López Molina dice que "Juntos por el Cambio hoy está de pie, el presidente está de pie y con fuerzas, habiendo leído correctamente el resultado de Las PASO. Aún habiendo recibido el acompañamiento de 8 millones de argentinos, que es mucho más que los que sacamos en el año 2015 en Las PASO. Después hay muchos que no nos acompañaron y que los entendemos, porque detrás de ese que no te acompañó y que te había acompañado hace 4 años, hay enojo, hay bronca y el presidente lo reconoció así. Es por eso que inmediatamente después del domingo se tomaron medidas que tienen que ver con entender ese mensaje de las PASO. Por querer hacer hacer las cosas rápido y solucionar los problemas estructurales de Argentina, a veces no se entendió o no se entendió lo suficiente aquellos que a lo mejor estaban sin capacidad para resistir la cantidad de cambios que se estaban produciendo en el país. Por eso el acompañamiento a las Pymes, con un plan o moratoria de la AFIP, la suspensión de cualquier otra medida y un acompañamiento a 17 millones de trabajadores en relación de dependencia, haciéndose cargo del Estado y los aportes patronales", estableció en nuestra Redacción.

Por otro lado, el dirigente consideró de "histórica" la medida de quitarle el IVA a los alimentos de la canasta básica, que tiene que ver con tomar ese mensaje de la gente y decirles que estamos entendiéndolos. Además, hay que decir que la elección es la de octubre, no está perdida, y creo que la mayoría de los argentinos, aún habiendo elegido otras opciones, quiere vivir una argentina distinta, y no la que nos ofrece el kirchnerismo, que es la de una vuelta hacia atrás", finalizó.