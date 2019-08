Cómo le fue a la “Crema” en su debut en el Monumental

Atlético de Rafaela se prepara para recibir este viernes a Tigre en uno de los encuentros correspondientes a la segunda fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro que comenzará a las 19:05 y contará con el arbitraje de Jorge Baliño,significará el debut para el equipo conducido por Walter Otta como local. La "Crema", que viene de dejar una buena imagen y rendimiento en su visita a Brown de Adrogué, viene de igualar 1-1 en su estreno en la categoría, mientras que el ‘Matador’, cayó 2-1 con Quilmes.

El DT aún no confirmó el once que utilizará para dicho juego pero todo hace prever que repetirá la formación que utilizó en la primera fecha. Hoy, el plantel albiceleste trabajará en el estadio y sumará minutos de fútbol. Finalmente en la jornada de ayer no lo hizo.

Una de las premisas del renovado Atlético es recuperar la fortaleza que supo tener jugando en Alberdi. Algo por lo que lucha desde hace unas temporadas y no logra conseguir. Se vuelve vulnerable.

Sin dudas que este primer juego en casa será vital para comenzar a soñar con dicha ‘recuperación’.

En lo que respecta a los inicios de temporada en casa, Atlético reúne las siguientes estadísticas: El torneo pasado, 2018/2019, revirtió el marcador y le ganó 2-1 a Quilmes con goles de Mauro Albertengo y Matías Quiroga, ambos en el complemento. En el anterior comienzo, para afrontar la 2017/2018, por la fecha 2 recibió a Los Andes y perdió 1 a 0. En aquel equipo jugó Junior Mendieta, hoy en la Crema.

Si nos remitimos a los comienzos que tuvo en su última estadía en Primera, reúne los siguientes resultados: 1-0 vs Temperley (2016/2017) con gol de Fernando Luna; 0-1 vs Estudiantes (Transición 2016); 1-4 vs Banfield (2015), 2-1 vs Lanús (Transición 2014), con goles de Rodrigo Depetris y Lucas Albertengo; 2-1 vs Lanús (2013/2014) con goles de Diego Vera y Rodrigo Depetris; 0-0 vs Arsenal (2012/2013) y 1-3 vs Arsenal (2011/2012).

Volviendo a su estadía en la B Nacional luego de su primer descenso de Primera, alternó buenas y malas. Empató con Almirante Brown (2010/2011) y ante Belgrano (2009/2010), en ambos casos 1 a 1. Le ganó a Chacarita y Defensa y Justicia 2-0 en las temporadas 2008/2009 y 2007/2008, respectivamente. Con Instituto, en 2006/2007, también ganó y por 2-1, mientras que en la 2005/2006 vs Chacarita igualó sin goles.

Son sólo números, frías estadísticas, que sirven para refrescar la memoria. Este nuevo Atlético de Rafaela buscará comenzar con el pie derecho ante su gente y comenzar a construir una campaña que le permita tener el protagonismo necesario para pelear por alguno de los ascensos a la Superliga.



¿REPITE EQUIPO?

Finalmente en la jornada de ayer no hubo minutos de fútbol y el DT de la ‘Crema´ todavía no definió el 11 para el debut de este viernes, 19.05, en el Monumental. Hoy por la mañana se entrenará en el estadio y podría confirmarse que irá con el mismo once que viene de igualar con Brown de Adrogué.

De esta manera, el probable equipo sería con: Nereo Fernández; Maximiliano Paredes, Franco Racca, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Lucas Blondel, Emiliano Romero, Renso Pérez y Ángelo Martino; Ijiel Protti y Alan Bonansea.