La provincia reconoce un "ritmo más lento" 22 de agosto de 2019 Así lo indicaron desde la Dirección de Vialidad. Una nueva devaluación vuelve a afectar los planes en infraestructura. La actualización de costos, solicitados por las empresas, y la falta de precio generan demoras.

FUNCIONARIO. El administrador de la D.P.V., Pablo Seghezzo.

Tras una nueva devaluación, los sectores de la economía que se ven directamente afectados buscan acomodarse al nuevo tipo de cambio. Una de esas actividades es la obra pública en la provincia de Santa Fe.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad se mostraron preocupados por la nueva corrida del dólar que genera incertidumbre tanto en el gobierno como en las empresas contratistas que llevan adelante las obras.

A pesar de ello, afirman que “todos los contratos están en marcha” y que “no se ha detenido ninguna obra”. Eso sí, admiten que la devaluación generará demoras y que el ritmo de obra “será más lento porque contamos con la misma cantidad de dinero para hacer cosas que ahora valen más”, analizó.

El administrador de la D.P.V., Pablo Seghezzo, no escondió su inquietud: “Obviamente que estamos preocupados por esta nueva devaluación. No es la primera que nos toca en plena gestión. Tuvimos una de similares características en mayo del año pasado. Ahora tenemos un cambio de gobierno a nivel provincial y por otro lado un posible cambio de gobierno a nivel nacional. Eso genera mayor incertidumbre, sobre todo a las empresas contratistas que desconocen la política futura sobre obras viales y reconocimiento de mayores costos, de redeterminaciones”.

A pesar de ese escenario, el funcionario aclaró: “Nosotros, estamos con todos los contratos en marcha. No hemos detenido ninguna obra. Ayer se estaba volcando asfalto en la autopista, hoy se sigue. Se terminó el conflicto en la Ruta 1 y fueron reincorporados los trabajadores por 60 días”, expresó.

En esa misma línea, Seghezzo insistió en que “desde el punto de vista provincial, se sigue con toda la decisión política de continuar con el plan de obra”, pero admitió: “Lógicamente a un ritmo más lento, hay que ir solucionando todos los inconvenientes que esto trae. Con mucha incertidumbre”, declaró en Radio UNO.

“Hay que estar día a día encima de las obras. El ritmo nuestro va a ser más lento porque contamos con la misma cantidad de dinero para hacer cosas que ahora valen más. Tenemos que ir más lento”, precisó.

En relación a la actualización de precios que realizan las empresas, comentó: “Las actualizaciones están por ley. Hay que imaginarse que las facturas se cobran a 60 días. Igual, Santa Fe es una excepción porque en otras provincias o en Vialidad Nacional hay demoras de muchísimo más tiempo. Nosotros cumplimos con la ley de obra pública que es a los 60 días de presentación de factura”.

Sobre el costo de los insumos, manifestó: “Hay incertidumbre sobre el valor de los materiales. Por ejemplo, el asfalto que estamos volcando en autopista. ¿Cuánto vale? Hoy, por hoy, no hay valor. Las empresas tienen acopiado el asfalto en sus plantas y obviamente con la restricción de estar esperando los nuevos valores, como pasa con todos los elementos. Esta semana, cuando uno veía las rutas no había movimiento de camiones. Eso tiene que ver con que la mercadería no sale porque la gente no sabe a cuánto la vende”, expresó.

Sobre la estado de avance de la Ruta 1, obra que estuvo paralizada por una medida de fuerza de los trabajadores nucleados en la Uocra, indicó: “Se paró un solo día, que fue el día de la medida de fuerza. Fue el único día en que estuvo parado y después se entró en conciliación obligatoria. Nosotros nos hemos concentrado en avanzar con aquellos trabajos que requieren mayor cantidad de mano de obra, como es todo lo que es el sistema de desagües y relegar un poco aquellos que consumen más materiales y no tanta mano de obra, como es ejecución de losas de hormigón”.

En relación a los trabajos que se desarrollan sobre la autopisata Santa Fe - Rosario, describió: “Tenemos dos frentes. Uno en el kilómetro 153 y otro frente importante aproximadamente en el kilómetro 70, 75. Terminando también otro frente de obra en el kilómetro 100. En el ingreso a nuestra ciudad capital estamos satisfechos. Fue un adicional de obra, es algo que no estaba inicialmente previsto. Estuvimos trabajándolo con la gente de Santo Tomé, con la intendenta y bueno, decidimos hacer este tercer carril que va desde el ingreso norte de Santo Tomé hacia el puente. Ya está hecho, falta señalización, algunos detalles pero está hecha la carpeta. Con mucha más seguridad vial, sobre todo a primera hora de la mañana, cuando viene cualquier cantidad de vehículos de Santo Tomé, de la zona de los countries”, finalizó.