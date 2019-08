Reprogramaciones de obras y redireccionamiento de recursos Locales 22 de agosto de 2019 Redacción Por Lo confirmó el ministro del área, Pedro Morini. La devaluación y la menor cantidad de fondos nacionales que llegarían a Santa Fe son los motivos.

El gobierno de Santa Fe estudia por estos días de qué forma continuar con la obra pública en la provincia. El impacto de la devaluación y las consecuencias de las medidas del gobierno nacional, a partir de las cuales –según Lifschitz– Santa Fe dejaría de percibir cuatro mil millones, obligan a realizar una reprogramación.

Ante este escenario, el ministro de Obras Públicas, Pedro Morini comentó que la idea es establecer algunas prioridades, afectando en lo menos posible la mano de obra. En esa línea, anticipó que el objetivo es atender aquellas construcciones en las cuales no tienen mucha relevancia insumos importados.

A pesar de ello, el funcionario provincial aclaró que la mayoría de las obras de envergadura están finalizadas, como es el caso de los hospitales. Dijo que en esta situación tiene que "haber buena voluntad" y le solicitó a la Cámara de la Construcción de Santa Fe mantener reuniones semanalmente con el ánimo de tener un seguimiento de la situación.

"Nosotros mantuvimos una reunión con la gente de la Cámara de la Construcción. Participaron los ministros Garibay (de infraestructura), Saglione (economía) y quienes más tienen comprometido, como son Obra pública y Hábitat", destacó Morini.

"Vamos a tener que hacer una especie de reconstrucción de las obras", confesó el funcionario, y siguió: "Especialmente en aquellas obras que estén en una etapa importante. Hay algunas que están sobre el final"

En esa misma línea, anticipó: "Habrá que hacer una reprogramación y aplicar la mayor cantidad de mano de obra y restringir determinadas inversiones en donde tenga incidencia especialmente lo importado".

Manifestó la intención "de seguir avanzando en obras que demande más mano de obra y menos materiales para poder mantener ocupada la cantidad de gente que podría verse afectada y quedar sin trabajo"

"Tiene que haber buena voluntad. Por eso planteé la idea de juntarnos semana a semana con la gente de la cámara para ir chequeando y analizando el avance de cómo vendría este recorte. En principio eran 2.500 millones, hoy ya estamos hablando de algo más de tres mil", afirmó.

Cabe aclarar que este miércoles, en Buenos Aires, minutos antes de que comience la reunión de gobernadores del interior del país, Lifschitz dijo que Santa Fe "perderá cerca de cuatro mil millones de pesos de acá a diciembre" y que "las medidas tomadas la semana anterior fueron de manera muy improvisada".

El ministro de Obras Públicas señaló que de parte de su cartera no tienen "muchas obras, la mayoría se terminaron. Los grandes hospitales se terminaron, la Casa de la Cultura, la obra del hospital Centenario". "Teníamos obras para licitar este año. Esas obras, aun si las hubiéramos licitado no llegábamos a firmar los contratos, lo cual lo tendría que hacer el próximo gobierno", concluyó.