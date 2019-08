Mercado de pulgas en barrio Sarmiento Información General 22 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Para el domingo 25 de agosto la Comisión Vecinal del Barrio Sarmiento de Rafaela organiza nuevamente el Mercado de Pulgas.

El escenario natural del ferrocarril congregará a expositores de antigüedades y variedad de objetos usados (muebles, vajilla, libros, cuadros, valijas, discos, monedas, roperito, etc), de nuestra ciudad, como así también de Sunchales, Sarmiento, Humboldt, Esperanza, Santa Fe y San Francisco. Además quienes visiten el Mercado podrán realizarse una fotografía de época en un entorno que convoca a esta nueva propuesta.

Por su parte, la Asociación de Ferromodelistas abrirá las puertas del Museo Ferroviario para que las familias conozcan su historia.

En este marco se realizará además el “Primer Encuentro de Bicicletas Antiguas y Clásicas” a partir de las 14:30. El encuentro de bicicletas es un atractivo particular, que despierta el interés no solo de quienes participan, sino también del público en general y cuenta con la adhesión del Club de Automóviles Antiguos de Rafaela. La comisión vecinal invita a todos los interesados a sumarse a esta novedosa propuesta.

Este singular predio fortalecido por el traslado de la Calesita, constituye el espacio ideal para el desarrollo del Mercado de Pulgas.

Se ofrecerá servicio de gastronomía, show musical y mucha diversión y juegos para niños para disfrutar en familia, a partir de las 11 hs. Estación Ferrocarril Belgrano (Francia 550-Rafaela).

La Comisión Vecinal destaca y agradece a la Municipalidad de Rafaela por colaborar a través de sus áreas, en acciones que hacen posible llevar a cabo esta actividad.