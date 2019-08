Falta de mérito para muchos

BUENOS AIRES, 22 (NA) -- La Cámara Federal anuló los procesamientos del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y otros exfuncionarios, así como la falta de mérito del empresario Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, en el marco de la causa por presunto pago de sobornos de la empresa Odebrecht en la obra de soterramiento del tren Sarmiento.

La anulación de los procesamientos alcanza, además de al ex ministro, a los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, mientras que tanto a Calcaterra como al empresario Jorge "Corcho" Rodríguez se les anuló la falta de mérito.

Fuentes judiciales informaron que los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia anuló los procesamientos dictados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en primera instancia al concluir que los mismos no tenían fundamentación por parte de ese magistrado y que no se cuenta con las declaraciones de los arrepentidos que tiene Brasil, donde se investiga el caso de corrupción conocido como Lava Jato, y que nunca se entregaron a la Justicia Argentina.

Entre Argentina y Brasil se realizó un acuerdo para obtener la prueba consistente en la declaración de los arrepentidos, pero las pruebas nunca llegaron y no se sabe cuándo se consumará.

"Hay cosas que (el juez) necesariamente tenía que analizar y no analizó", según la Cámara entendió al revocar los procesamientos por negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y dádivas de los funcionarios.