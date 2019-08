Dólar contenido

BUENOS AIRES, 22 (NA) -- El dólar cedió ayer ante nuevas intervenciones realizadas por el Banco Central y cerró a $57,26, con un mercado expectante de la reunión entre el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y referentes del equipo económico del candidato presidencial Alberto Fernández.

Según un promedio publicado por la autoridad monetaria, el billete operó a $52,64 para la punta compradora y a $57,26 para la vendedora, 11 centavos menos que el martes.

En los mostradores de Banco Nación, finalizó a $57, mientras el precio más elevado fue expuesto en Banco Galicia, Supervielle, Banco de la Ciudad y Banco Macro a $58.

El dólar mayorista, por su parte, sumó 27 centavos al ser ofrecido a $55,02.

El volumen negociado en el segmento de contado fue limitado al llegar tan sólo a U$S 682,505 millones.

El Banco Central volvió a intervenir con subastas para controlar los movimientos del tipo de cambio e inyectó U$S 154 millones para equilibrar la demanda.

La autoridad monetaria llevó a cabo cuatro licitaciones a través de las cuales se adjudicaron U$S 94 millones, mientras que también otorgó U$S 60 millones por orden del Tesoro.

En tanto, la tasa promedio diaria de política monetaria fue de 74,977%.

Así, se dio una menor fluctuación del dólar tras la fuerte suba experimentada a lo largo de la semana pasada, cuando acumuló un avance de casi 25%.

El organismo que conduce Guido Sandleris había anticipado que iba a seguir interviniendo "en la medida en que las condiciones así lo requieran".

En ese sentido, Lacunza sostuvo este miércoles que no permitirá una "corrida irracional", e insistió en que el tipo de cambio está "largamente" por encima del valor de equilibro.

Durante la rueda, el mercado se mantuvo a la expectativa de la reunión entre Lacunza y los referentes económicos del candidato presidencial opositor Alberto Fernández.

El día anterior, el funcionario había llevado a cabo un encuentro con el economista Marco Lavagna en la que coincidieron en que se deben evitar los "saltos" en la cotización de la moneda norteamericana.

"Habrá que hablar con el FMI para tener mayores márgenes de libertad para operar en el mercado cambiario o hacer recompra de deuda con algunos instrumentos", resaltó Lavagna.