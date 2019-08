Moyano ansioso por la posible salida de Macri del Gobierno

BUENOS AIRES, 22 (NA) -- El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, subrayó ayer que está "ansioso" por la posible salida de Mauricio Macri del Gobierno, aunque pidió respetar "los tiempos de la democracia".

El referente gremial aseguró que "está todo dicho" en el aspecto electoral y auguró un triunfo del candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, en primera vuelta.

"Creo que esto está definido, que no hay salida. Está todo dicho. Uno no es experto en materia económica, pero cuando uno llega a una situación de endeudamiento, falta de trabajo, cierre de fábricas, inflación, empobrecimiento generalizado... Por más que quieran engañar a la gente de que van a poder salir adelante no lo pueden hacer. Creo que está todo dicho. Simplemente hay que esperar las fechas que establece la democracia y terminar con esto de una vez por todas", sostuvo el ex titular de la CGT.

En diálogo con Futurock, el dirigente peronista cuestionó la "incapacidad" de Macri "para haber asumido tamaña responsabilidad de conducir los destinos del país".

"Siguen cometiendo los errores de los últimos tres años y medio de mandato. Eso hace que la gente se sume más a la voluntad de votar en contra del Gobierno, porque la situación a la que nos llevaron es insostenible y tiene que cambiar", manifestó Moyano.

Y añadió: "Uno no puede perderle el respeto a la investidura, pero a veces hace cosas absurdas como Presidente de la Nación.

Dice una cosa, se contradice, pide disculpas. Por eso se rodeó de aquellos que también tiene la misma actitud de gobernar en contra del pueblo".

Respecto al amplio triunfo que obtuvo Alberto Fernández en las elecciones primarias, el líder camionero recordó que "había dicho que iba a ganar por diez puntos".

"Pero me quedé corto. Yo hablo con la gente, con el laburante. El que define este tipo de situaciones es el trabajador. Ahora van a ser más puntos de diferencia, porque la gente ya está convencida de que la única forma de terminar con esto es aportando el voto para cambiar esta historia desgraciada que nos ha tocado a los argentinos estos cuatro años", indicó.

En ese sentido, remarcó que no le cabe "ninguna duda" de que el postulante del Frente de Todos va a ganar en la primera vuelta del próximo 27 de octubre, aunque aclaró que la gestión de Macri concluye el 10 de diciembre.

"Somos los que más defendemos y garantizamos la democracia.

Uno desearía que pase lo más rápido posible, pero los tiempos los da la democracia. Estamos esperando ansiosos, pero con la responsabilidad de esperar los momentos decisivos. Estamos dispuestos a hacer el sacrificio necesario para terminar con esta odisea", destacó.

Al ser consultado sobre la gestión del líder del PRO al frente de la Casa Rosada, el sindicalista expresó: "La gente los va a recordar como uno de los peores gobiernos de la historia.

Todos los daños y males que puede tener un país los ha tenido este Gobierno. No creo que lo recuerden con mucha alegría, sino con mucha bronca y sufrimiento".

"Yo tengo expectativas favorables de que el Gobierno de Alberto va a hacer las cosas necesarias para que la gente empiece a dejar de sufrir", concluyó.