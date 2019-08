Ratificó que "sólo piensa en octubre"

BUENOS AIRES, 22 (NA) -- Los diputados nacionales de Cambiemos mantuvieron ayer una reunión en la que acordaron darle prioridad a "los esfuerzos para revertir los resultados de las primarias" y consideraron que la Cámara baja se reuniría para sesionar si hubiera temas con "consenso suficiente y amplio". .

La reunión, que se desarrolló en el edificio anexo de la Cámara de Diputados, fue encabezada por el jefe del interbloque oficialista, el radical Mario Negri, quien al término del encuentro expresó la postura de la bancada de Cambiemos tras la derrota del Gobierno en las primarias (PASO).

"Hoy no estoy pensando en otro cosa que en el 27 de octubre, que Cambiemos esté fortalecido y que podamos revertir el resultado", afirmó Negri, quien reforzó así el discurso que adoptaron los distintos referentes de la coalición oficialista en los últimos días.

En este sentido, Negri señaló que "ninguna batalla se puede ganar si no se da" y agregó: "Es un principio elemental y el comportamiento de la sociedad demuestra que hay sorpresa. Lo tuvo en las PASO y lo puede tener en la elección general también. Dependerá de cuál sea el grado de certidumbre económica y certidumbre política".

Consultado por NA acerca de si Cambiemos logrará mantener unido su interbloque después del 10 de diciembre independientemente del desenlace electoral de octubre, el radical cordobés contestó que "son temas de los partidos" y que "escapan" a su voluntad.

Según pudo saber NA a través de fuentes cercanas a varios legisladores oficialistas, el optimismo no sería el común denominador de todos los diputados ya que muchos están pensando en "salvar" cargos para "no perder todo" en la disputa con el Frente de Todos.

Por otra parte, respecto de la posibilidad de que la Cámara de Diputados actúe en sintonía con el Gobierno para arribar a soluciones que amortigüen el peso de la crisis, Negri consideró que "el Congreso no puede estar desacompasado de lo que pasa con la incertidumbre económica" que hay en el país.

"Si hay algún tema de la agenda parlamentaria que tenga un consenso suficiente y amplio para poder tratarlo, seguramente hagamos sesión", destacó.

Sin embargo, evitó hacer mención a ningún proyecto en particular: "No hicimos orden de prioridades porque hay que consultarlo con otros bloques".

Al respecto, admitió que el Congreso podría estar con el freno de mano puesto y que son pocas las chances de encaminar el tratamiento en el recinto de proyectos de agenda propia del Congreso a raíz de la proximidad de las elecciones generales.

"A 60 días de las elecciones generales, no es una novedad ahora. Siempre ocurre en el proceso electoral. Inclusive en estos 60 días hay provincias donde me voy enterando que todavía hay elecciones de ciudades grandes, de municipios", justificó.

Durante la reunión a puertas cerradas del oficialismo, Negri comunicó a sus pares un informe sobre el cónclave del que participó el lunes pasado en la Quinta de Olivos junto al presidente Mauricio Macri, algunos ministros y jefes de interbloque del Congreso nacional.

Por su parte, el presidente del bloque del PRO, Álvaro González, reveló a la prensa acreditada que durante la reunión se transmitió un "pleno acompañamiento al presidente" y una reafirmación "de la unidad de todos los bloques" oficialistas con el propósito de "dar vuelta el resultado" electoral en octubre.

Terminada la reunión en el edificio anexo de Diputados, el interbloque Cambiemos difundió un comunicado oficial que reafirmó lo anticipado por Negri y González.

"Del encuentro salió un respaldo al presidente Mauricio Macri y la coincidencia en la necesidad de sumar certidumbre política en el contexto actual", se indicó.

"Los diputados del Interbloque manifestaron predisposición total a redoblar los esfuerzos de cara a octubre para revertir los resultados de las primarias", finalizó el documento.