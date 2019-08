Aseguran que los contactos con Caracas buscan salida de Maduro Internacionales 22 de agosto de 2019 Redacción Por EE.UU.-VENEZUELA

CARACAS, 22 (AFP-NA). - La Casa Blanca intentó el miércoles barrer con la idea de un diálogo entre Washington y Caracas, asegurando que los contactos "a muy alto nivel" con el gobierno de Nicolás Maduro evocados por el presidente Donald Trump apuntan únicamente a la "salida" del mandatario venezolano.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que los acercamientos, "a espaldas" de Maduro, fueron para discutir su salida del poder y la realización de nuevas elecciones.

Maduro, que rompió relaciones con Washington el pasado 23 de enero luego de que Trump desconociera la legitimidad de su mandato, confirmó el martes contactos de miembros de su gobierno con altos funcionarios de la Casa Blanca, asegurando que han sido bajo su "autorización expresa" y para "buscar regular" el "conflicto" entre ambos países.

Pero Bolton replicó que "los únicos asuntos" en las conversaciones han sido la partida de Maduro y la convocatoria a nuevos comicios.

"Como el presidente [Trump] ha declarado en repetidas ocasiones, para poner fin al robo de los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse", tuiteó Bolton.

"Los únicos asuntos discutidos por aquellos que están acercándose a espaldas de Maduro son su salida y elecciones libres y justas", agregó.

Trump dijo el martes a periodistas que su gobierno mantiene conversaciones "con varios representantes" de Venezuela, pese a que tilda a Maduro de "dictador" y busca asfixiarlo con sanciones para que deje el poder y asuma el jefe parlamentario Juan Guaidó.

"No quiero decir quién, pero estamos hablando a muy alto nivel", indicó Trump sobre reportes de un acercamiento a Diosdado Cabello, número dos del chavismo.

Cabello preside la Asamblea Constituyente, que en la práctica asumió los poderes del Parlamento, único poder en manos opositoras.

"Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa, directa, varios contactos, varias vías, para buscar regular este conflicto", anunció poco después Maduro.

"He buscado la forma en que el presidente Donald Trump escuche a Venezuela de verdad", aseveró.

Maduro suspendió el 7 de agosto un diálogo con la oposición mediado por Noruega, tras la última ronda de sanciones que congeló los activos de Venezuela en Estados Unidos.



"TORPE"

Guaidó aprovechó el desmentido de Bolton para tildar de "torpe" y "desesperado" a Maduro.

Pretendía hacer ver que "él era el que estaba en el proceso [de conversaciones con Washington] y horas después lo desmienten y lo hacen quedar en ridículo", declaró a periodistas este miércoles.

Venezuela y Estados Unidos carecen de embajadores desde 2010.

Pero Elliott Abrams, representante de Trump para la crisis venezolana, ha dicho que Washington conserva un canal diplomático con Caracas.

No es la primera vez que Bolton se jacta de que Estados Unidos sostiene conversaciones con altos funcionarios de Maduro.

En abril, tras una fallida rebelión militar liderada por Guaidó, dijo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y otros líderes clave habían comprometido su apoyo para sacar a Maduro pero terminaron respaldando al asediado mandatario.

Washington viene presionando a Maduro, además, con un embargo de facto al crudo venezolano, crucial para su devastada economía, con el fin de que acepte irse y permita nuevas elecciones, algo que el mandatario se ha negado firmemente a hacer, sostenido por los militares, Rusia, Cuba y China.

"Estamos ayudando a Venezuela tanto como podemos. Nos mantenemos al margen, pero la estamos ayudando. Necesita mucha ayuda. Hace 15 años era uno de los países más ricos, ahora es uno de los países más pobres", dijo Trump el martes.

"Es un tributo increíble a algo malo que está sucediendo, y ese algo malo es el socialismo", añadió.