Quieren extender el lapso de su detención Internacionales 22 de agosto de 2019 Redacción Por NIÑOS MIGRANTES

WASHINGTON, 22 (AFP-NA). - El gobierno de Donald Trump anunció este miércoles que quiere derogar el Acuerdo de Flores, que limita a 20 días el tiempo que un niño migrante puede estar detenido en Estados Unidos, para ampliar ese plazo, desatando las críticas de opositores y organizaciones de derechos humanos.

"El Acuerdo de Flores, que data de hace décadas, está desfasado y no tiene en cuenta el cambio masivo de la inmigración hacia familias y menores de América Central", dijo la Casa Blanca en un comunicado.

La nueva política, que se implementaría en 60 días, ya no limitará el tiempo que un niño o que su familia pueden permanecer bajo custodia de las autoridades migratorias como lo hace el mencionado acuerdo, que data de 1997.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) dijo que esta regla va a permitir cambios significativos tanto de estatutos como operacionales.

"Este año hemos visto un flujo sin precedentes de unidades familiares, la mayoría de América Central, que llegan a nuestra frontera sur", dijo Kevin McAleenan, el secretario interino del departamento, antes de viajar a Panamá donde se reunirá con el presidente Laurentino Cortizo y con ministros centroamericanos para hablar de seguridad.

La Casa Blanca indicó que el presidente Trump está tomando acciones para asegurar que las familias extranjeras puedan estar juntas durante su proceso migratorio.

Varias organizaciones de derechos humanos advirtieron que van a acudir a los tribunales para evitar la derogación del Acuerdo de Flores.

"Este es otro ataque cruel contra los niños, a quien el gobierno de Trump ha atacado una y otra vez con sus políticas contra los inmigrantes", denunció la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

La organización de defensa de los derechos humanos dijo además que "el gobierno no debería estar encarcelando niños y que ciertamente no debería estar buscando la forma de poner a los niños en prisión por más tiempo".



"CRUELDAD SIN FIN"

El presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, Tom Pérez, denunció la "crueldad sin fin" del gobierno de Trump.

"Los demandantes de asilo y los inmigrantes merecen ser tratados con un mínimo de dignidad humana y de decencia, pero una vez más el gobierno de Donald Trump y sus aliados republicanos los están demonizando para dividir al pueblo estadounidense. No hay una justificación moral para la detención indefinida de niños", dijo Pérez.

Pérez agregó que "no hay excusa para el trauma que esta política le va a generar a las familias".

El precandidato demócrata a la Casa Blanca Beto Orourke denunció que la "crueldad no hará más que empeorar si no es frenada".

"Miles de niños separados de sus padres. Siete niños muertos durante nuestra guardia. Muchos más durmiendo en suelos de concreto bajo mantas de aluminio. Hoy Trump decidió que la solución es encarcelarlos por más tiempo", dijo en Twitter.

El mes pasado, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se declaró "profundamente impactada" por las condiciones de detención de los migrantes en Estados Unidos.

La Academia Estadounidense de Pediatras (AAP) ha criticado reiteradamente la detención de niños alertando sobre los riesgos a la salud de los menores derivados de esta práctica.