Tanak, Ogier y Neuville en duelo sobre asfalto alemán

Ött Tänak (Toyota), Sébastien Ogier (Citroën) y Thierry Neuville (Hyundai) vuelven al asfalto a partir de este jueves en Alemania para enfrentarse en la cima de un Mundial de rallies (WRC) muy apretado a falta de cinco pruebas para su final. El estonio Tänak parte como favorito luego de su impresionante demostración en la tierra de Finlandia hace dos semanas y de sus triunfos en las dos últimas ediciones de esta prueba disputada alrededor de Tréveris, en los viñedos de Mosela. Con 22 puntos de ventaja sobre el francés y 25 sobre el belga, intentará añadir un 5º éxito a su casillero este año. "Alemania es un rally que me gusta mucho", destaca, "y nuestro objetivo es ganarlo tres veces seguidas". El estonio afirma sin embargo que la carrera del año pasado -cuando derrotó a Neuville- fue "una de las más duras de mi carrera".

El belga de Hyundai compite casi en casa. Nacido en Sankt Vith, en la provincia germanófona de Bélgica justo al otro lado de la frontera, ganó esta prueba en 2014. "Alemania es una carrera muy dura ya que tiene características muy diferentes cada día", precisó. Neuville recuerda, como Tänak, que la lluvia puede jugar malas pasadas, aunque se espera buen tiempo el fin de semana.

Ogier, seis veces campeón del mundo y ganador en tres ocasiones (2011, 2015 y 2016) de este rally, buscará resarcirse tras una mala actuación en Finlandia. "Mi objetivo en Alemania, una cita que siempre me ha salido bien, es asegurar un buen resultado e inclinar un poco la balanza a mi favor en el campeonato". Luego de confirmar que se quedará una temporada más, en 2020, antes de abandonar el WRC, el francés busca su 7º título, esta vez con la escudería francesa Citroën.



PROHIBIDO FALLAR

El galo Sébastien Loeb no participará en el rally, después de que el responsable del equipo Hyundai, Andrea Adamo, contara con el español Dani Sordo, ganador del Rally de Cerdeña en junio, y el noruego Andreas Mikkelsen para acompañar a Neuville. La marca surcoreana tiene la vista fija en el título de constructores. Citroën contará también con el finlandés Esapekka Lappi, que logró una meritoria segunda posición en el rally de su país, mientras que en Toyota, su compatriota Jari-Matti Latvala y el británico Kris Meeke tratarán de hacer olvidar sus errores finlandeses, que le hicieron perder una buena cantidad de puntos a la marca japonesa. "Alemania es un rally donde pueden sorprender muchas cosas a un piloto (...) y es necesario tener confianza en su vehículo y concentrarse mucho para evitar los errores", dijo en señal de advertencia su director, Tommi Mäkinen. En Ford, el británico Elfyn Evans, que todavía se está recuperando de su espalda dañada, dejará su asiento a su compatriota Gus Greensmith. El otro vehículo lo manejará, como es habitual, el finlandés Teemu Suninen. Gracias a "su experiencia en el karting, Teemu no es torpe en el asfalto y ha progresado mucho sobre esta superficie", indicó Richard Millener, director de M-Sport Ford. La salida tendrá lugar este jueves por la noche con una única especial. En total están programadas 19 especiales para un total de 344 kilómetros hasta la llegada el domingo con la habitual Power Stage, donde los cinco primeros podrán recoger puntos importantes para el campeonato.