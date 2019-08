Llega un fin de semana clave en “El Villicum” Deportes 22 de agosto de 2019 Redacción Por TURISMO CARRETERA

Se viene una fecha decisiva para el Turismo Carretera que se disputara este fin de semana en el Circuito de San Juan, Villicum. Esta no será una jornada más ya que se define la etapa regular con el "Desafío de las Estrellas". Los mejores 12 clasificados de la tabla clasificaran a la Copa de Oro. Por ahora, ya hay 8 clasificados, mientras que los otros 4 lugares se definirán en tierra sanjuanina con importantes nombres en busca de conseguirlo.

Ante la baja de Juan Martín Trucco por lesión, Valentín Aguirre se aseguró el acceso a la definición. Al puntero del certamen José Manuel Urcera (Chevrolet), que había sido el primero en clasificarse tras la fecha en Posadas, se le sumaron luego de la cita en Concordia el ganador en Entre Ríos, Leonel Pernía (Torino), Facundo Ardusso (Torino), Mariano Werner (Ford), Santiago Mangoni (Chevrolet), Christian Ledesma (Chevrolet) y Juan Bautista De Benedictis (Ford).

Quedan cuatro lugares disponibles y nombres importantes como Guillermo Ortelli (Chevrolet), Matías Rossi (Ford), Juan Manuel Silva (Ford), Juan Martín Trucco (Dodge), Agustín Canapino (Chevrolet), Mauricio Lambiris (Ford), Gastón Mazzacane (Chevrolet) y José Luis Di Palma (h) (Dodge) aún no tienen definido su lugar, por lo que una buena sumatoria en la competencia especial por sorteo en El Villicum será fundamental. Otro campeones como Norberto Fontana y Emanuel Moriatis ya no tienen chances de clasificarse en esta primera instancia, al igual Jonatan Castellano y Alan Ruggiero. Todos deberán empezar a sumar para aspirar a ser alguno de los tres de "Último Minuto".



DESAFIO DE LAS ESTRELLAS

Esta competencia será de carácter "especial”. No se disputarán las pruebas de clasificación ni las series clasificatorias. Se efectuará una prueba final con un recorrido total de 38 vueltas y/o un tiempo máximo de 90 minutos de duración. El puntaje que otorgará esta competencia es el de una final. A los pilotos inscriptos, ordenados por el Campeonato 2019 de la especialidad, actualizado hasta esta carrera especial, se los dividirá en tres tercios. Luego mediante un sorteo, que se efectuará este viernes viernes a las 19 en el escenario, que va a estar ubicado en el Teatro del Bicentenario, se determinará el orden de los integrantes de cada tercio, dentro del mismo.



PRUEBA FINAL

Esta competencia se desarrollará el sábado sobre 38 vueltas o 90 minutos de duración al circuito del Circuito San Juan Villicum, estando habilitados para largar la competencia todos los pilotos inscriptos. Todos los vehículos deben integrar obligatoriamente la grilla de largada, cumpliendo la vuelta de formación. Los boxes estarán abiertos durante cinco (5) minutos, previo a la hora de largada de la competencia, y los pilotos saldrán para integrarse a la grilla de largada. La largada de boxes (sin cumplir la vuelta de formación y/o la vuelta previa) será penalizada por el comisariato deportivo con la pérdida de tantas vueltas, como giros no realizados. Todos los competidores estarán obligados a detenerse en boxes para realizar, como mínimo, un reabastecimiento de combustible y una parada para cambio de neumático/s. La recarga de combustible y el cambio de neumático/s se podrá realizar en cualquier vuelta, luego de haber largado la competencia y cumpliendo la primera vuelta. No se podrán realizar estas operaciones en forma simultánea (una en cada parada). Será obligatoria la recarga de 40 litros de combustible en forma completa, y serán precintados los recipientes utilizables para el reaprovisionamiento. No podrá quedar nada de combustible en el recipiente. El no cumplimiento de esto será pasible de sanción.