Libertad ganó el clásico y lidera Deportes 22 de agosto de 2019 Redacción Por BASQUET

Se disputó en la noche del martes, de manera íntegra y con 4 partidos, la 8ª fecha del Torneo Oficial de Primera División de básquetbol que organiza la Asociación Rafaelina. En Sunchales, Libertad se quedó con una nueva edición del clásico, al igual que en el comienzo del certamen, al vencer como visitante por 84 a 82 a Unión. Juan Eydallin, con 20 puntos, fue la figura de los Tigres, que con un partido menos lidera el certamen en soledad, mientras que Matías Borda Bossana, con 23, fue el goleador del Bicho verde y del encuentro. En nuestra ciudad se disputaron los restantes 3 encuentros, donde Ben Hur, con 27 de Federico Serrano, se impuso como local a Independiente (21 de Luciano Volta) por 80 a 67. En tanto, Atlético, con 16 de Matías Pecantet como principal carta ofensiva, derrotó en Villa Rosas a Peñarol 75 a 54 (12 de Federico Bonzi), mientras que en el estadio Elías David, 9 de Julio, con 23 de Franco Chiabotto, superó al local Argentino Quilmes 77 a 73 (20 de Martín Caponi).

Posiciones: Libertad 14 puntos; 9 de Julio y Ben Hur 13; Atlético, Unión e Independiente 11; Quilmes 9 y Peñarol 8. Cabe consignar que está a la espera de fallo del HTP del duelo entre Libertad y Atlético, que tienen un partido menos.

Próxima fecha (9ª): se pondrá en marcha este jueves, desde las 21:30, con el duelo entre 9 de Julio y Ben Hur y continuará mañana con estos encuentros: Libertad vs. Ben Hur; CAI vs. Peñarol y Atlético vs. Quilmes.