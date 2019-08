Intendentes reclamaron por los fondos adeudados por Provincia

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD QUEJAS./ Hay recortes de Nación y la Provincia no envía dineros atrasados.

Este miércoles, en la Legislatura de Santa Fe, tuvo lugar una reunión entre intendentes y presidentes comunales de la provincia con senadores, para plantear la compleja situación que atraviesan las localidades ante un panorama económico y social complejo que se agudiza por la falta de pagos que adeuda el gobierno de la provincia.

Una vez finalizado el encuentro, el intendente Luis Castellano que participó del mismo, manifestó: "Vinimos a plantear la difícil situación que estamos atravesando. Hay municipios que ya están con dificultades para pagar sus sueldos y aguinaldos y necesitamos que el gobierno de la provincia y los senadores nos ayuden a ver cuál es el respaldo para atender el problema que estamos padeciendo".

También evaluó: "Fue una reunión importante donde pudimos exponer nuestras dificultades como consecuencia de los recortes en los ingresos por coparticipación, y por los recursos que se nos vienen retrayendo del gobierno de la provincia, como es el caso de Obras Menores. Le vinimos a plantear la situación a los senadores porque tienen la responsabilidad de escucharnos y exigir al gobierno provincial, herramientas que nos ayuden y sostengan".

Por otro lado, contó que "se planteó con mucha crudeza y claridad lo que está pasando. Veremos cómo sigue esto porque la situación hay que tomarla con mucha seriedad y precaución".

"A muchos municipios se les adeuda el Fondo de Obras Menores de los años 2017, 2018, 2019. Vemos también una clara discriminación porque hay recursos que van a los municipios del mismo partido político de la provincia y eso nos parece injusto. A todo esto se agrega el proceso devaluatorio y el impacto que va a tener la inflación. La situación es difícil, problemática. En general, todos estamos mirando la perspectiva a diciembre muy compleja", describió Castellano.

Como consecuencia de esto, expresó: "Evidentemente, el gobierno provincial tiene que atender esta situación, sobre todo, porque dispone de los recursos y tiene la responsabilidad de ponerlos en manos de quienes los producimos".

En lo que respecta a la situación de Rafaela, dijo que "estamos en una situación muy similar al resto. Nuestra ciudad tiene algunos atenuantes por ser una región productiva, pero en cuanto a la parte pública, lo que nos ha pegado muy fuerte ha sido el recorte del subsidio al gasoil y la extensión, durante mucho tiempo, de los pagos de obras menores".

"A nosotros que tenemos el transporte público, el recorte del subsidio al gasoil nos representa mucho dinero: casi 40 millones de pesos dejan de ingresar al municipio. Por otro lado, algo que siempre le he planteado al Gobernador es que nos pagan Obras Menores atrasado, al mismo valor nominal. ¿Qué pasa, entonces, con los intereses y la inflación? No se puede seguir de esta forma", finalizó el mandatario local.

Por último, agregó que específicamente, el pedido de la reunión a los senadores fue "que se vote la Ley de Obras Menores 2019 y que se transfiera en un cien por ciento a los municipios antes de fin de año. Necesitamos que esto se replantee con un proceso de corto, mediano y largo plazo".



MÁS VOCES

Por su parte, la intendenta de Cañada de Gómez, Stella Clérici, enfatizó: "Fue una reunión muy positiva con el bloque de senadores para evaluar la situación que es de público conocimiento, donde a partir de la merma en determinados recursos, la inflación y el incremento de erogaciones que van desde atender la cuestión social hasta incrementar las inversiones para prestar servicios, la situación se va complicando".

"Estamos viendo que la situación se va complejizando más allá de la experiencia y la prolijidad que uno tiene en el manejo de los recursos. Eso lo reconoce el gobierno nacional, provincial y también detectamos que no hemos tenido acceso a determinadas herramientas como anticipos de coparticipación. De los 1.100 millones de pesos disponibles para este año, mil millones fueron a Rosario", comentó.

Además, señalo: "Todo lo que tiene que ver con Obras Menores, muchos municipios tienen atrasos en el pago. Ante esta situación pedimos la habilitación de anticipos de coparticipación y que se analicen herramientas para poder prever en esta crisis, la posibilidad de hacernos algún recurso extra.

Por su parte, Enrique Vallejos, intendente de Reconquista, observó que "la situación crítica que tenemos muchos municipios de Santa Fe tiene que ver, en gran parte, con recursos que debe la provincia a los municipios".

Por eso, comentó que "una de las alternativas es solicitar la afectación del Fondo de Obras Menores para gastos corrientes y así poder abordar las demandas que tenemos debido a la baja en los recursos municipales. Esto es una consecuencia de todos los factores macro y microeconómicos que vivimos todos los argentinos, pero también del aumento de los costos para todo lo que implica hacer funcionar un municipio".

Cabe mencionar que se desarrollará un nuevo encuentro el próximo miércoles plantear a todas las autoridades el pedido y analizar situaciones de municipios que están más complicados.