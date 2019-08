Proponen otorgar beneficios a quien emplee personas con discapacidad Región 22 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - A partir de las 10 volverá a sesionar el Cuerpo Legislativo local.

El correspondiente Orden del Día indica el tratamiento de los siguientes asuntos:

Despachos de Comisión para la aprobación de proyectos

Resolución elevado por Leandro Lamberti

*Prorroga en Comisión proyecto próximo a vencer.

Minuta de Comunicación elevado por Fernando Cattaneo y Oscar Trinchieri

*Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) información respecto al estado de deuda a proveedores al 31 de julio del corriente.

Minuta de Comunicación elevado por Fernando Cattaneo y Oscar Trinchieri

*Solicita al DEM el proyecto técnico definitivo dictado por la Secretaría de Hábitat de la provincia, en referencia a la urbanización de 14 hectáreas según “Plan de Ahorro SunchaLote”.

Minuta de Comunicación elaborado por Fernando Cattaneo y Oscar Trinchieri

*Solicita al DEM remita la rendición dispuesta según Art. 12º de la Ordenanza Nº 2569, “Plan de Reconstrucción de Pavimento Urbano”.



Proyecto presentado

Ordenanza elevado por Fernando Cattaneo

*Propone deducir el equivalente al 50% del Derecho de Registro e Inspección, por el término de 18 meses, a aquellos empleadores que contraten a personas con discapacidad por tiempo indeterminado.



Comunicaciones oficiales y peticiones particulares

Nota Particular remitida por Eduardo Faudone

*Pone en conocimiento del Concejo Municipal un pedido de información pública presentado ante la Secretaría de Hacienda, Inversión Pública y Cooperativismo de la Municipalidad, en relación al Plan de Reconstrucción de Pavimento Urbano.

Nota Particular remitida por Unidad Ciudadana Sunchales

*Solicitan la elaboración de un proyecto de obras viales sobre calle Montalbetti, en su intersección con calles Rafaela y Río Negro, para mitigar la problemática de tránsito existente.

Nota Particular enviada por María Laura Molinari

*Solicita se le conceda la renovación anual de inscripción en el Derecho de Registro e Inspección.