En Córdoba, Instituto recibe a Sarmiento Deportes 22 de agosto de 2019 Redacción Por Se pone en marcha la segunda fecha de la Primera Nacional con el juego que disputarán la "Gloria" y el elenco de Junín, desde las 19:15 hs.

Instituto de Córdoba recibirá hoy a Sarmiento de Junín en un partido correspondiente a la Zona B de la Primera Nacional en el marco de la segunda fecha, jornada en la cual dos mujeres serán árbitros asistentes, una de ellas en este encuentro.

El conjunto cordobés se medirá ante el elenco sanjuanino a partir de las 19:15 con arbitraje de Adrián Franklin, quien tendrá como asistente a Eugenia Rocco, y el partido será televisado en directo por la señal deportiva de cale TyC Sports.

La actividad de la Zona B continuará el viernes a las 19:05, en nuestra ciudad, con el encuentro en el que se enfrentarán Atlético Rafaela y Tigre que será controlado por el árbitro Jorge Baliño y que irá también televisado.

Por lado de la Zona A, la misma se iniciará el sábado con la disputa de seis encuentros.



Así se juega la segunda fecha: Zona A: Sábado 24/08: 13:05 hs (TV) Temperley vs. Nueva Chicago (Ramiro López), 15:30 hs Atlanta vs. Mitre de Santiago del Estero (Bruno Bocca), 15:30 hs Dep. Morón vs. Guillermo Brown (PM) (Andrés Gareano), 15:30 hs Barracas Central vs. Alvarado de Mar del Plata (Yael Falcón Pérez), 17:00 hs San Martín (SJ) vs Estudiantes BA (Nazareno Arasa), 20:05 (TV) Independiente Rivadavia vs. Ferro Carril Oeste (Héctor Paletta). Domingo 25/08: 14:00 hs (TV) Agropecuario vs. Belgrano de Córdoba (Leandro Rey Hilfer), 16:00 hs Platense vs Estudiantes Río IV (Yamil Possi).

Zona B. Hoy: 19:15 hs (TV) Instituto vs. Sarmiento (Adrián Franklin). Viernes 23/08: 19:05 (TV) Atlético de Rafaela vs Tigre (Jorge Baliño). Sábado 24/08: 17:05 hs (TV) Gimnasia (J) vs Chacarita (Julio Barraz). Domingo 25/08: 15:30 hs Almagro vs Gimnasia Mendoza (Lucas Novelli), 15:30 hs All Boys vs Brown de Adrogué (Diego Ceballos), 16:00 hs San Martín (T) vs Villa Dálmine (Nelson Sosa). Lunes 26/08: 20:30 hs Santamarina vs Dep. Riestra (Emanuel Ejarque), 21:00 hs (TV) Quilmes vs Defensores de Belgrano (Pablo Dóvalo).



Las posibles formaciones:



Instituto: Germán Salort; Franco Flores, Facundo Agüero, Facundo Erpen y Franco Canever; Garro, Ignacio Antonio y Arce; Bajamich, Pino y Malcom Braida. DT: César Zabala.



Sarmiento: Manuel Vicentini; Martín García, Lucas Landa, Juan Antonini o Wilfredo Olivera y Facundo Castet; Sergio Quiroga, Federico Vismara, Claudio Pombo y Francisco Molina; Ariel Cólzera; y Pablo Magnín. DT: Iván Delfino.