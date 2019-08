Boca goleó en la altura Deportes 22 de agosto de 2019 Redacción Por El conjunto de Gustavo Alfaro ganó 3 a 0 con goles de "Wanchope" Abila, "Bebelo" Reynoso y Luis Caicedo, en contra, y se trae un gran resultado de Ecuador. El próximo miércoles se definirá la serie en la Bombonera.

FOTO WEB FESTEJO. / El Xeneize tuvo un gran partido en la altura de Quito y goleó 3-0 a la Liga.

Con dominio y sin temor a la altura, Boca Juniors goleó anoche por 3-0 a la Liga de Quito y quedó a un paso de avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores de América.

En un partido disputado as 2.850 metros de altura sobre el nivel del mar, el "Xeneize" se puso en ventaja con una gran jugada individual de Ramón "Wanchope" Ábila, a los 11 minutos de la etapa inicial.

En el complemento, Emanuel Reynoso, con soberbio tiro libre a los 2 minutos, y un gol en contra del ecuatoriano Luis Caicedo, a los 36, ampliaron la ventaja para Boca, que salvo una catástrofe en la revancha ya está con un pie y medio en las semifinales y podría volver a enfrentar a River -si elimina a Cerro Porteño de Paraguay- como en la pasada edición.

Los albos de Liga terminaron encarando el duelo con diez jugadores tras la expulsión de Jefferson Orejuela cuando terminaba el primer tiempo por una falta grave. También recibió la tarjeta roja Kevin Minda, que estaba en el banco de suplentes por propinar insultos cuando iban 3 minutos de la segunda etapa.

"Sabemos que faltan 90 minutos y que no está nada terminado", dijo el xeneize Iván Marcone.

El desquite se jugará el 28 de agosto en La Bombonera de Buenos Aires, donde Liga, con una corona de la Libertadores, deberá ganar con al menos 4 goles de diferencia para clasificar in extremis a las semifinales de la Libertadores.



Liga de Quito 0 - Boca 3



Estadio: Casa Blanca (Quito).

Árbitro: Wilmar Roldán (COL).



Liga de Quito: Adrián Gabbarini - Luis Antonio Valencia, Carlos Rodríguez, Luis Caicedo, Christian Cruz - Anderson Julio, Jefferson Orejuela, Luis Chicaiza (46m Jordy Alcivar), Edision Vega, Jose Ayovi (65m Jacob Israel Murillo) - Rodrigo Aguirre (41m Cristian Martínez). DT: Pablo Repetto.



Boca: Esteban Andrada - Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas - Eduardo Salvio (78m Julio Buffarini), Nicolás Capaldo, Iván Marcone, Alexis Mac Allister (69m Jorman Campuzano), Ramón Ábila, Mauro Zárate (21m Emanuel Reynoso). DT: Gustavo Alfaro.



Goles: 11m Ábila (B), 47m Reynoso (B), 81m Caicedo e/c (B).

Incidencias: Expulsados: 49m Orejuela (L) y 56m Minda (L).