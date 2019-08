Lo sucedido en la Sur

El torneo Clausura de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa una nueva fecha. En este caso sólo se jugó en la Zona Sur, la octava fecha.

En Sexta, Florida de Clucellas sigue en lo más alto, con 20 puntos, seguido por Santa Clara con 17 y La Hidráulica con 16. En Séptima, también lideran los de Clucellas, con 21, y con 17 viene Santa Clara, seguidos por Bochófilo Bochazo con 16.

Por el lado de la Octava, La Hidráulica lidera cómodamente con 22 unidades, siendo Zenón su máximo perseguidor con 15.

En Novena, Bochófilo Bochazo sigue siendo el líder con 21 unidades, quedando a un paso de consagrarse, algo que podría hacer el próximo fin de semana.

Hay que mencionar que la fecha 7 de la Zona Norte no se jugó. A continuación, todo lo ocurrido en la Sur, resultados, goleadores y lo que se le viene a cada elenco:



Sexta División: Florida de Clucellas 2 (Nicolás Mandelli y Natalio Priolo) vs. Talleres de María Juana 1 (Patricio Bertini), Sp. Santa Clara 2 (Luka Burdisso y Santiago Piombo) vs. San Martín de Angélica 0, Atlético Esmeralda 2 (Mateo Crivello y Mathías Juárez) vs. Libertad Estación Clucellas 3 (Tomás Duarte, Ticiano Moreno y Cristian Genesio), Atlético María Juana 3 (Emiliano Perren y Gerónimo Lauxmann x 2) vs. La Hidráulica 2 (Rodrigo Caballero e Ian Juárez), Bochófilo Bochazo 0 vs. Dep. Josefina 2 (Marcos Bustamante y Fabio Ruffino).



Séptima División: Florida de Clucellas 4 (Joaquín Paredes Serrudo x 2, Agustín Eugster y Lautaro Cabral) vs. Talleres de María Juana 1 (Agustín Bonino), Atlético Esmeralda 1 (Nahuel Acosta) vs. Libertad Estación Clucellas 0, Atlético María Juana 2 (Ulises Cattani x 2) vs. La Hidráulica 2 (Lucas Rodríguez x 2), Bochófilo Bochazo 2 (Luciano Díaz y Uriel Sosa) vs. Dep. Josefina 0. A Sp. Santa Clara le dieron los puntos ya que San Martín no presentó la divisional.



Octava División: Florida de Clucellas 0 vs. Talleres de María Juana 0, Sp. Santa Clara 4 (Juan Suppo x 2, Francisco Cabrera y Santiago Bonetti) vs. San Martín de Angélica 1 (Franco Borgarello Boschetto), Atlético María Juana 0 vs. La Hidráulica 2 (Alex Bellotti y Maicol Salazar), Bochófilo Bochazo 1 (Ramiro Feulien) vs. Dep. Josefina 0. A Atlético Esmeralda le dieron los puntos Libertad Estación Clucellas no presentó la divisional.



Novena División: Florida de Clucellas 2 (Bautista Junco y Eros Robledo) vs. Talleres de María Juana 0, Sp. Santa Clara 1 (Santiago Rosa) vs. San Martín de Angélica 1 (Sebastian Pistoni), Atlético María Juana 2 (Marcos Schemberger y Dylan Lazaroni) vs. La Hidráulica 0, Bochófilo Bochazo 2 (Lautaro Cabral x 2) vs. Dep. Josefina 0. A Libertad Estación Clucellas le dieron los puntos ya que Atlético Esmeralda no presentó la divisional.



Novena Especial: Atlético María Juana 3 (Gabriel Zacarías x 2 e Ignacio Cornalis) – La Hidráulica 0.



Próxima fecha (9°): La Hidráulica vs Bochazo, Libertad EC vs Atlético Maria Juana, San Martín de Angélica vs Atlético Esmeralda, Talleres de María Juana vs Sportivo Santa Clara, Zenón Pereyra vs Florida de Clucellas. Libre. Deportivo Josefina.