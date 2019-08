El Ejecutivo pidió reasignar partidas municipales por los efectos de la crisis Locales 21 de agosto de 2019 Redacción Por Funcionarios municipales se reunieron con concejales para tratar dos proyectos de ordenanzas correspondientes a la readecuación de partidas del presupuesto municipal.

FOTO PRENSA CONCEJO NUMEROS. En el sexto piso, cuatro secretarios del Gabinete municipal se reunieron con nueve concejales.

Funcionarios municipales se reunieron ayer con concejales para tratar dos proyectos de ordenanzas que plantean la readecuación de partidas del presupuesto municipal por casi 41 millones de pesos. Los secretarios de Hacienda, Marcela Basano, de Obras Públicas, Luis Ambort, de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti, y de Desarrollo Social, Brenda Vimo participaron del encuentro en el sexto piso donde solo faltó el presidente del Concejo, Raúl Lalo Bonino, por lo que fue el vicepresidente 1º, Jorge Muriel, quien encabezó el cónclave.

Una vez finalizada la reunión, que duró poco más de una hora, Basano explicó que “nos acercamos al Concejo para pedir la aprobación de dos proyectos de ordenanzas que tienen que ver con la reasignación de partidas por más de 40 millones de pesos. Son partidas de obras y servicios como reparaciones varias, reparaciones de equipos viales, combustibles y lubricantes, gastos oficiales, comisiones bancarias, entre otros”. En este sentido, comentó que el objetivo fue “comentarles a los ediles cómo fue el proceso y cómo se realizó la modificación. Tuvimos que disminuir partidas que preveían la realización de obras y servicios, y asignarlas a aquellos conceptos que al día de hoy ya se encuentran sin saldo”.

La funcionaria detalló que “la más significativa es la de combustibles y lubricantes". Recordó que "la Ordenanza prevé que aquellas partidas superiores a 500 mil pesos, cuando superan en un 20 por ciento su gasto, deben tener una autorización específica del Concejo Municipal. Al dispararse la alarma, cuando el consumo llega al 80 por ciento, desde el Estado local empezamos un proceso muy largo. Hace más de dos meses que estamos trabajando para poder traer estas dos Ordenanzas”.

También aclaró: “Tratamos de llegar antes de agotar la partida, aunque con una en particular del área de Desarrollo Social, ya no pudimos pagar y recién podremos hacerlo una vez que la Ordenanza esté autorizada”.



MEDIDAS NACIONALES

Por otro lado, la secretaria de Hacienda evaluó: “El paquete de medidas tomadas por el gobierno nacional va a repercutir en las provincias y municipios. La quita del IVA a productos es una medida que no está aislada y que nos afecta a todos. Es una suma de cosas que comenzó con la quita del Fondo Sojero, la quita de subsidios y la inflación galopante que nos lleva a incrementar costos de insumos y servicios. A esto además, hay que agregar el costo laboral porque la paritaria de los municipales está atada al proceso inflacionario”.

“Nosotros, realmente, somos el último eslabón, el que más complicado está y el que más sufre porque no tenemos adónde recurrir por más recursos. Nuestros recursos los obtenemos de la recaudación tributaria que, ante esta situación compleja, también cayó”, agregó.

Asimismo, dijo que “la gente está en una situación compleja y cuando tiene que elegir entre pagar el alquiler, pagar los servicios, llenar la heladera y pagar la tasa. El pago de la tasa viene disminuyendo desde el año pasado, cuando tuvimos cuatro puntos de caída que, para nosotros, es mucho”.



DEMANDA SOCIAL

A su turno, la secretaria de Desarrollo Social, Brenda Vimo, expresó: “La demanda social ha aumentado y no somos ajenos a todo lo que pasa a nivel país. La demanda crece todos los días, en esta última semana se incrementó en gran medida, especialmente en el tema alimentario y salud. Hay mucha angustia y eso hace que la gente se acerque al municipio”.

“Lo que le está pasando a Rafaela tampoco es ajeno a otros municipios. La semana pasada el Secretario de Gobierno y el Secretario Privado de Intendencia estuvieron presentes en Cañada de Gómez compartiendo la realidad que atraviesan distintas ciudades que no están pudiendo afrontar el pago de salarios, aguinaldos y honorarios”, recordó.



TRANSPORTE

Por su parte, el secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti, manifestó que “lo que más afecta a la partida de combustible es el retiro del subsidio de Nación al transporte público, que no se da solo en Rafaela sino en todo el país”.

“A partir del 31 de diciembre se quitó todo tipo de subsidio al combustible. Nosotros hemos recibido en 2018 alrededor de 5 millones de pesos por subsidio de gasoil y grado 3 de eurodiesel. Este año no hemos recibido nada y también se ha reducido por una política que lleva adelante el gobierno nacional como los subsidios para mantener una tarifa social razonable”, señaló. Esto genera un “desfasaje muy grande para solventar el costo del transporte público. Hay una diferencia de casi 33 millones de pesos a lo largo del año que el Estado municipal, por decisión del gobierno nacional, no va a recibir para solventar el transporte público”.



BOLETO

“Hay que tener en cuenta que en otras jurisdicciones, como la ciudad de Rosario, desde hace bastante tiempo tiene su tarifa básica del boleto del colectivo urbano a 27 pesos. En Rafaela la seguimos teniendo a 15 pesos. El precio del boleto se ha mantenido fijo desde diciembre de 2018 y, en lo que va del año, empresas de transporte en otras jurisdicciones ya han aumentado dos veces el precio del boleto”, informó Ricotti.

Por eso, “es una de las cuestiones que planteamos en el Concejo, la celeridad para reacomodarlo para hacerlo de forma progresiva y no sea tan abrupto para el bolsillo del ciudadano. Hay que sincerar la discusión. El dinero de algún lugar tiene que aparecer y encontrar un equilibrio que sea similar al del año pasado”.

Además, contó que “una forma de hacer más eficiente el sistema es la utilización del biodiésel. Hasta hace una semana el costo era de un 40 por ciento menos en comparación con los combustibles tradicionales. Hoy, lamentablemente con esta escapada del dólar, hemos recibido una cotización mayor ya que el precio del biodiesel está atado al precio de la soja porque su principal insumo es el aceite de soja. Este insumo ha aumentado en gran medida y, en estos momentos, se encuentra similar al precio del combustible”.

“En este país uno puede planificar una política a largo plazo como lo veníamos haciendo desde el municipio, con dos unidades que están trabajando con biodiesel al 100 por ciento y, de un día para otro, cambia todo”, finalizó.