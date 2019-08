Festejaron los cinco años de la Caja de Jubilaciones en Rafaela Locales 21 de agosto de 2019 Redacción Por BERZERO DESTACO LA "CERCANIA CON LA GENTE"

FOTO NODO R2 DATOS/ Se atendieron 18.000 trámites y el 67% fueron jubilaciones.

La Delegación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Nodo Rafaela cumple 5 años. La directora a nivel provincial, Alicia Berzero -oriunda de nuestra ciudad-, junto al subdirector Gabriel Quaglia y el coordinador de la R2 Fernando Muriel, realizaron un recorrido sobre estos 5 años de trabajo. Hasta su creación, el trámite se realizaba en Santa Fe, de manera presencial o bien, a través del correo tradicional.

En diálogo con "Algo dirán" (FM Galena, 94.5 Mhz), Berzero indicó que "en este lugar se hacen todo tipo de trámites: jubilaciones, pensiones, reajustes, notas, para afiliados activos (personal de los municipios y comunas adheridos a la Caja, personal de salud, policías, docentes, Luz y Fuerza, etc)". Detalló que en la delegación se hicieron "aproximadamente unos 18.000 trámites a lo largo de todo este tiempo. Desde el 2014 que se concretizaron 200 trámites, se fueron triplicando en los años subsiguientes. Hoy se hacen 800 trámites. El 67% son jubilaciones".

"La de Rafaela es una delegación que cuenta con dos personas, pero trabaja mucho", dijo Berzero y detalló: "los que más se han iniciado fueron trámites jubilatorios, pero también se podrían realizar pensiones por fallecimiento de un agente activo o jubilado o jubilada. Los beneficiarios son los esposos/as, convivientes, hijos menores o mayores con discapacidad. También se pueden presentar pedidos de reajuste, como todo tipo de asesoramiento. Aquellos que estén por jubilarse, pueden acercarse al Nodo. No necesitan contar con ningún profesional".

"Cuando asumí hace 10 años, mi preocupación fue que no había delegaciones ni en el norte ni en Rafaela. Se empezaba a aplicar el plan estratégico y se le daba valor a la descentralización. Por eso los Nodos eran importante. Y se tomó la decisión de acercar la Caja de Jubilaciones a la gente", agregó. "Con el paso del tiempo, fuimos haciendo Cajas Móviles, donde íbamos a los lugares en donde no había delegaciones cerca. La cercanía con la gente es uno de los puntos clave", indicó.

"La Caja de Jubilaciones, que nació en 1906, es una de las provinciales más grandes del país, Cuenta con 200.000 activos y 90.000 beneficiarios entre jubilados y pensionados", detalló Berzero quien añadió que hoy se encuentra en un proceso de digitalización de los expedientes. "Confiamos de que antes de que termine nuestra gestión podamos hacer jubilaciones y pensiones por ese medio", completó.

También el Ministerio de Desarrollo Social se sumó a los festejos ofreciendo una charla destinada a Adultos Mayores sobre el envejecimiento activo y la plenitud del adulto mayor.