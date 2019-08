Tras asumir, Lacunza dijo que su primer objetivo es estabilizar el tipo de cambio Nacionales 21 de agosto de 2019 Redacción Por El Presidente le agradeció al flamante ministro de Hacienda haber aceptado el cargo en "un momento tan difícil".

Ver galería 1 / 2 - FOTO NA ASUNCION. Macri le toma juramento a Lacunza. CONFERENCIA. Lacunza al dar su primera rueda de prensa como ministro.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente Mauricio Macri le agradeció ayer al economista Hernán Lacunza haber aceptado el cargo en "un momento tan difícil", en el acto de asunción en Casa Rosada. Lacunza asumió en reemplazo del renunciante Nicolás Dujovne, quien dejó su cargo el sábado último en medio de la crisis económica.

El presidente Mauricio Macri le tomó juramento al flamante funcionario a las 08:36 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ante funcionarios nacionales y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien estuvo en primera fila.

Vidal estuvo en señal de respaldo para quien hasta el sábado último fue su ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires.

"Quiero agradecerle a Hernán Lacunza por aceptar esta responsabilidad compleja en un momento tan difícil para la Argentina y también a su familia porque en estas cosas siempre necesitamos el apoyo de la familia", dijo el presidente.

El jefe de Estado se apartó por un momento del protocolo oficial tras la jura del nuevo funcionario nacional y habló ante las cámaras para expresarle su gratitud por aceptar sumarse al gabinete en un momento de crisis económica.

"Que aceptes hoy, Hernán, habla de tu profunda vocación de servicio y de valentía para la tarea. Y quiero pedirte ante todo que en cada decisión que vayas a tomar en los próximos meses siempre tengas tu foco en cuidar a los argentinos", sostuvo.

"Y no te lo pido como candidato a Presidente en una especulación política, sino como Presidente cuyo foco -y el de todo el equipo que has pasado a integrar- tiene que estar puesto en morigerar cualquier costo que pueda tener este proceso electoral sobre la vida diaria de todos nosotros durante los próximos meses", dijo el mandatario.

Y para eso, continuó Macri, "es muy importante y te pido que abras todos los puentes y canales de diálogo posibles con personas y sectores para que todos juntos trabajemos para reducir las incertidumbres que siempre hacen daño. Confío realmente Hernán en que lo vas a llevar a cabo realmente muy bien".

Macri se expresó en estos términos tras poner en funciones al flamante ministro, quien juró por "Dios y la Patria" desempeñar su cargo.

Poco después, Lacunza brindó una conferencia de prensa junto a integrantes de su equipo en la que anunció que su tarea primordial para los próximos meses será "estabilizar el tipo de cambio" en equipo con el Banco Central. Lacunza dijo que el presidente Mauricio Macri le dio un "mandato central", que no es excluyente, pero sí subordinando a los demás objetivos, que son múltiples: "Estabilizar el tipo de cambio como objetivo de primer orden en este período electoral".

El economista y flamante ministro aseguró que él y su equipo de trabajo entienden que en períodos de incertidumbre la estabilidad es el bien público más importante que debe ofrecer el Ministerio de Hacienda. Consideró que la devaluación del 19% registrada la semana pasada inhibe la referencia de precios para hacer operaciones simples de compra venta en la economía argentina, por lo que la estabilidad del tipo de cambio es un objetivo central.

"Esto es para cuidar a los argentinos. Existe una falsa dicotomía cuando se habla de los mercados. Todo lo que pasa en los mercados termina repercutiendo en el ciudadanos de a pie", dijo el funcionario. Por ello, indicó que estabilizar el tipo de cambio es "lo mejor que podemos hacer" por las familias de menos ingresos y de ingresos medios, que ven como sus ahorros se erosionan ante cada cambio brusco en el tipo de cambio.

"Tras las escalada de la semana pasada, el tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio, definido como aquel de balance y equilibrio intertemporal en la relación comercial de la Argentina con el resto del mundo", dijo Lacunza.

"Para decirlo en criollo y también como es el consenso entre los analistas y en particular como lo ha manifestado el candidato que más votos obtuvo en las elecciones primarias (Alberto Fernández): no hace falta un tipo de cambio más alto", expresó.

Por otra parte, aseguró que la devaluación de la semana pasada "no pone en riesgo a las metas fiscales" de este año.

En tal sentido, garantizó que en agosto "va a haber superávit fiscal". En este marco, Lacunza afirmó que existen "sobrados argumentos" para que el país "salga adelante" a pesar de "este momento tan complejo". "Estamos en un momento complejo, en el medio de un proceso electoral que no es indiferente a la situación de los mercados. Pero lo que más nos preocupa es la situación de la población", sostuvo el funcionario.

Para Lacunza, "tenemos sobrados argumentos para poder salir adelante y garantizar la tranquilidad de los argentinos en este proceso electoral". A su criterio, "lo importante es que el próximo mandatario disponga de una plataforma consistente y robusta, para poder recuperar el crecimiento que hace ocho años perdió la Argentina".

El economista señaló que desde 1983 hasta la actualidad hubo un 36% promedio de pobreza y una inflación del 48%, lo que consideró que "no es consuelo ni es excusa" pero explica que "no estamos hablando exclusivamente de los problemas actuales".

"Esa plataforma que queremos construir y legar durante la transición y el próximo mandato está constituido por cuentas públicas ordenadas, equilibrio fiscal primario, un balance externo financiable menor al 2% del PBI", dijo.

También esa plataforma tiene "un tipo de cambio competitivo muy superior al promedio de las últimas décadas, tarifas de servicios públicos ya corregidas, obras que han incrementado la productividad y transparencia en la gestión pública".