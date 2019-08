"Estoy triste con la realidad que tenemos"

La diputada provincial, recientemente electa, Amalia Granata, visitó nuestra ciudad en la tarde de ayer para acercar alimentos al Comedor Rellenitos de Amor, que funciona en el barrio Güemes, acompañada por parte de su lista "Somos Vida", que ella misma encabeza dentro del Partido Unite. También estuvieron presentes el pastor evangélico Walter Ghione y los diputados provinciales electos, el rafaelino Juan Argañaraz, quien fuera hasta hace unos días presidente del barrio San José, actualmente docente de la UTN y Nicolás Mayoraz.

Recordemos que la actriz ya había estado en esta misma Copa de Leche y había dicho, en su última visita, que iban a volver a pesar de que no ganaran, porque la intención es seguir recorriendo los lugares carenciados y ayudar en este momento difícil que atraviesa el país. "Volvimos a recorrer la provincia, más allá de que no asumimos todavía como bloque. Estamos trabajando con proyectos y surgió la necesidad de comenzar a trabajar y traer alimentos a la gente que realmente lo necesita. Esta es una de prioridades más importantes que tiene la provincia, así que acá estamos", dijo la diputada y agregó que "estoy un poco triste con la realidad que tenemos los argentinos, cómo estamos todos. Ver como se pelean, si las medidas están bien, sí están mal, que si hizo este, si hizo el otro... y cuando venimos a los barrios vulnerables sabemos que la gente que la está pasando mal, hoy la está pasando peor. Estaría bueno como políticos dejar nuestras mezquindades de lado y empezar a trabajar por la gente que hoy atraviesa una situación complicada. Desde nuestro bloque son los niños los que más nos importan y por eso hoy estamos acá", sostuvo.

En relación a la defensa de las dos vidas, que pregona a través de su partido, Granata expresó que "en esta elección el bolsillo fue lo principal a la hora de votar y el enojo que la gente tiene con este gobierno. Ojalá recapacitemos, lo vivimos el día a día las necesidades y la situación económica de la gente, pero si vuelve lo otro realmente, para nuestros valores, y el deterioro, que es por lo que luchamos todos los días, va a ser la destrucción", dijo y añadió que "Somos un espacio independiente, somos vida, y estamos trabajando para este espacio".

A modo de cierre, destacó que "venimos y colaboramos porque la tarea que hacen en este barrio es increíble. Nosotros estuvimos recorriendo la provincia, venimos de Santa Fe y de visitar algunos merenderos, y la tarea social que hacen es increíble y hay que apoyarla. Y hoy más teniendo un cargo"

A su turno, el pastor Ghione, dijo que "uno de los proyectos que estamos trabajando es un modelo que en Rafaela se ha podido lograr y lo queremos replicar en toda la provincia. Lo vemos muy positivo y esta ciudad en ese sentido ha hecho una punta a nivel provincial y nacional y queremos tratar de llevar adelante este mismo proyecto en toda la provincia", mercó.

En tanto habló de la realidad nacional y dijo que "la gente hoy vive una realidad que es muy difícil sostenerla cuando el bolsillo o la panza misma están vacíos. Poder pensar verdaderamente el voto se hace difícil, pero la idea es que no llegar a este nivel de desidia en nuestras sociedad laboral. Es por eso que con Juan Argarañaz venimos hace ya varios años dictando una serie de capacitaciones a la gente para que tenga herramientas a la hora de elegir. No decirles a quién tienen que elegir, sino que cada ciudadano no se deje llevar por discursos muy lindos o panfletos o frases muy interesantes, pero que tienen un vacío terrible. Sino que pueda pensar en qué tipo de país queremos para los próximos 20 años. Por eso tenemos que pensar si queremos volver a un pasado que no quisimos, o un presente que es malo, pero ver a la vez que hay una polarización muy grande donde otros candidatos que tienen muy buenos valores y que son muy interesantes, no tienen la chance o la posibilidad de llegar y nos ponen en esa disyuntiva bastante compleja. Pero la idea es que la gente haga una lectura propia y que ese día no vaya a votar ni con bronca o sin ganas, sino que lo haga de manera decidida", sostuvo.

Por último, se refirió al nuevo gobernador de nuestra provincia, Omar Perotti, expresando que "en este bloque va a encontrar gente que viene a sumar, no a poner piedras en el camino. Si las cosas se hacen bien, seremos aliados, si se hacen mal seremos opositores lógicamente", dijo.

El comedor hoy cuenta con 100 chicos, un número que se fue incrementando en el último tiempo y según expresaron los encargados de este espacio, todos los días llegan a inscribirse niños, algunos lo hacen con sus madres también.

En Rellenitos de Amor no se otorgan viandas, sino que se realiza una contención donde los chicos asisten a desayunar. Los sábados, por ejemplo, van desde las 8.3 hasta las 13 horas, instalándose para poder comer y realizar manualidades y otras cosas más. Entre ellas, clases de apoyo y talleres, que se van realizando durante la semana misma, como así también clases de folclore y de ajedrez.