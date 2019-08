Bruno Gelber: retrato de un pianista que triunfa en el mundo Información General 21 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Bruno Gelber, el pianista argentino reconocido a nivel mundial, guarda una historia particular de vida que en su nuevo libro cuenta la periodista Leila Guerriero a partir de entrevistas que mantuvo con el protagonista: sus inicios, su vida y el lado oculto de un artista que se codea con la realeza, presidentes y con la farándula local. .

"Opus Gelber", el nuevo libro de Guerriero es sin dudas la historia fascinante de este pianista argentino, uno de los más reconocidos a nivel mundial pero que desnuda su intimidad poco conocida para la opinión pública.

No es una biografía sólo sobre su carrera, que comenzó de muy chico, a los tres años, iniciado por sus padres músicos, siguió en Francia de la mano de los mejores pianistas y luego explotó en todo el mundo.

Es también una historia de vida, pues paralelamente a su formación como pianista, Gelber desde los 7 años sufrió una poliomelitis, que tuvo como consecuencia una parálisis permanente de su pierna izquierda, sumada a su partida al extranjero, la exigencia desde muy temprano y dedicación absoluta a su pasión por tocar el piano. .

Gelber no sólo es el pianista argentino que visita palacios por el mundo siendo invitado por la realeza, teniendo como amiga a la Duquesa de Orleans, o es cortejado por presidentes por el mundo y ovacionado en las principales orquestas.

Su lado menos conocido es aquel que en 2013, luego de casi cincuenta años de vivencia en París y Mónaco, decide regresar a vivir a la Argentina, en un departamento modesto del popular barrio de Once.

Un departamento en donde mantuvo innumerables encuentros con la periodista Guerriero y ésta va detallando el entorno del pianista, sus hombres leales que lo siguen a sol y sombra, su personal doméstico, sus amistades, sus alumnos y hasta aquellas personas de la farándula argentina cercana a Gelber.

El libro, editado por Anagrama, es dinámico, de divertida lectura y descubre a uno de los mejores pianistas argentinos.