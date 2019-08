En caso de robo del celular Policiales 21 de agosto de 2019 Redacción Por Lo que se debe llevar a cabo, en caso de robo o pérdida de un teléfono.

Información a la que se puede acceder en el sitio online https://www.argentina.gob.ar/tucelular permite conocer, o recordar, lo siguiente:

* tu teléfono celular es tuyo, y si te lo roban o lo perdés, hacé la denuncia al *910 así nadie más lo puede usar.

* Llamá al *910 para dar de baja tu línea y bloquear el celular.

* Si te roban o perdés el celular, podés evitar que usen tu línea o intenten vender tu equipo en el mercado informal.

* Con un solo llamado, desde cualquier equipo, das de baja la línea y bloqueás el celular.

* Si después comprás otro equipo, vas a poder usarlo con la misma línea.

* Y, si recuperás el equipo, vas a poder habilitarlo nuevamente.

* Juntos podemos desalentar el mercado ilegal de equipos celulares.

* No te quedes con dudas

* ¿Podés denunciar líneas de cualquier compañía o plan?

Sí, de cualquier compañía de celular para cualquiera de sus planes.

* Si recuperás tu celular denunciado, ¿podés desbloquearlo?

Sí, comunicate con tu compañía de celular. Pueden pedirte número de denuncia, que te presentes personalmente a la empresa con el equipo u otros requisitos.

* ¿Qué sucede si comprás un celular que fue denunciado como robado?

Cuando le pongas el chip de la compañía de celular, va a aparecer un mensaje que te informará que no puede ser usado.

* ¿Los datos son propiedad del Ministerio de Seguridad de la Nación?

No, pertenecen exclusivamente a cada compañía telefónica. El Poder Ejecutivo, luego de un pedido formal a la Justicia, puede acceder a los datos para una determinada causa.