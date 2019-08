Peñarol gritó campeón en Octava Deportes 21 de agosto de 2019 Redacción Por Los de Villa Rosas se impusieron por 1-0 en su visita a Argentino Quilmes y, a una fecha del final del Clausura, celebraron el título. Atlético de Rafaela sumó otro título: ahora en Sexta. Los de la 'Crema' ya tenían en el bolsillo los de Séptima y Novena.

El sábado se jugó la décima y penúltima fecha del torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

La Octava de Peñarol dependía de sí mismo para festejar de manera anticipada y no defraudo. En su visita a Argentino Quilmes se impuso por 1 a 0 y de esta manera, aprovechando que Atlético tuvo libre, sacó la diferencia necesaria para celebrar el título a una fecha del final.

A los títulos que ya se había asegurado Atlético de Rafaela con anterioridad, el de Novena y Séptima, este último fin de semana se le sumó el de Sexta. Con 25 unidades, cinco más que Libertad (su máximo perseguidor) ya es campeón.

En Quinta, Atlético lidera con 21 puntos y si bien todo depende de sí mismo, no se puede descuidar ya que el Deportivo Libertad, que ganó en Rafaela ante 9 de Julio, llega con chances, a dos unidades.

Por el lado de la Novena Especial, Atlético es líder con 25 y el que llega al último capítulo con chances es Ben Hur. La “BH” viene a tres unidades y aspiran a ganar, que pierda Atlético y así tener que jugar un desempate mano a mano para definir el campeón.

La Infantil 2007, que acumula puntos, tiene un final estupendo. La ‘Crema’ lidera con 27 pero llegan con chances de alcanzar a Atlético y jugar un desempate Ben Hur y Ferrocarril del Estado, ambos con 24 puntos, y debiéndose enfrentar el próximo sábado. En la 2008, el nuevo líder es Unión con 25, seguido por Atlético (23) y Libertad (22). Cualquier cosa puede suceder

Hay que mencionar que el encuentro entre Ferro y Sportivo de Séptima no se jugó el sábado y fue postergado debido a los jugadores citados del elenco de Los Nogales al seleccionado Sub15 de Liga Rafaelina.

Todo lo ocurrido en la décima y penúltima fecha el Clausura:



Quinta División: Argentino Quilmes 1 (Santiago Herrlein) vs. Peñarol 3 (Lazaro Alfonso, Ezequiel Cabral y Facundo Barreto), 9 de Julio 1 (Gonzalo Gorosito) vs. Deportivo Libertad 2 (Martín Correa y Gastón Cejas), Unión 1 (Martín Suárez) vs. Ben Hur 1 (Marcos Rodríguez), Ferrocarril del Estado 1 (Brian Imfeld) vs. Sportivo Norte 0, Brown de San Vicente 2 (Guillermo Ensabella) vs. Independiente San Cristóbal 1 (Joaquín Escobar).



Sexta División: Argentino Quilmes 1 (Tomás Vera) vs. Peñarol 0, 9 de Julio 0 vs. Deportivo Libertad 0, Unión 0 vs. Ben Hur 1 (Fabián Quiroga), Ferrocarril del Estado 0 vs. Sportivo Norte 1 (Owen Escobar). A Independiente San Cristóbal le dieron los puntos ya que Brown de San Vicente no presentó la divisional.



Séptima División: Argentino Quilmes 1 (Patricio López) vs. Peñarol 1 (Kevin Contreras), 9 de Julio 1 (Agustín Martínez) vs. Deportivo Libertad 1 (Leonel Baigorria), Unión 0 vs. Ben Hur 2 (Federico Fontanetto y Matías Ocampo), Brown de San Vicente 4 (Valentín Pepe x 3 y Fabricio Sacco) vs. Independiente San Cristóbal 1 (Juan Cherchey).



Octava División: Argentino Quilmes 0 vs. Peñarol 1 (Gustavo Farías), 9 de Julio 0 vs. Deportivo Libertad 2 (Lautaro Lastra y Juan Martino), Unión 2 (Franco Cinturión y Jonathan Dos Santos) vs. Ben Hur 0. A Brown de San Vicente y Ferrocarril del Estado les dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal y Sportivo Norte, respectivamente, no presentaron las divisionales.



Novena División: 9 de Julio 0 vs. Deportivo Libertad 2 (Román Basualdo x 2), Unión 2 (Thiago Strak y Valentín Cerrudo) vs. Ben Hur 2 (Camilo Alberto y Lautaro Paiva), Ferrocarril del Estado 3 (Maximiliano Chazarreta x 3) vs. Sportivo Norte 0, Brown de San Vicente 0 vs. Independiente San Cristóbal 1 (Lucas Racine). A Peñarol le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.



Novena Especial: Argentino Quilmes 1 (Mauricio Rolón) vs. Peñarol 1 (Bruno Brunetti), 9 de Julio 2 (Jeremías Tomasini y Lautaro Bulacios) vs. Deportivo Libertad 1 (Lorenzo Marengo), Unión 0 vs. Ben Hur 1 (Alexis Ferreyra), Ferrocarril del Estado vs. Sportivo Norte, Brown de San Vicente vs. Independiente San Cristóbal.



Categoría 2007: Peñarol 1 (Eduardo Chiessa) vs Argentino Quilmes 0, Deportivo Libertad 5 (Brian Crespín x 3, Evan Monachini y Lucio Ponte) vs 9 de Julio 1 (Bautista Bender), Ben Hur 5 (David Quinteros x 2, Pau Eptein y Manuel Beltramino x 2) vs Unión 1 (Nahuel Lastra), Independiente San Cristóbal 1 (Cristian Torres) vs Brown San Vicente 0. A Ferrocarril del estado le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Categoría 2008: Peñarol 2 (Benjamín Zanabria x 2) vs Argentino Quilmes 1 (David Salas), Deportivo Libertad 1 (Nahuel Gudiño) vs 9 de Julio 0, Ben Hur 0 vs Unión 2 (Valentín Milanese y Stéfano Casale), Sporivo Norte 1 (Thiago Stefano) vs Ferrocarril del Estado 2 (Agustín Acevedo y Santiago Cejas), Independiente San Cristóbal 1 (Juan Alegre) vs Brown San Vicente 1 (Aarón Taborda).



Próxima fecha (11° y última): Sportivo Norte vs. Brown San Vicente, Ben Hur vs. Ferrocarril del Estado, Dep. Libertad vs. Unión, Peñarol vs. 9 de Julio, Atlético de Rafaela vs. Argentino Quilmes. Libre: Independiente San Cristóbal.



Nota: en los partidos de Infantiles se invierten las localias.