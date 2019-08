Encuentro nacional de orquestas juveniles Sociales 21 de agosto de 2019 Redacción Por Organizado por la Escuela de Música N° 9901 y UPCN, se realizará del 21 al 24 de agosto. El concierto de cierre tendrá lugar en La Redonda (entrada libre y gratuita).

La Escuela de Música N° 9901 “Orquesta de Niños y Juvenil”, dependiente del ministerio de Innovación y Cultura, y la Secretaría de Cultura de UPCN, invitan al concierto de cierre del II Encuentro Nacional de Orquestas Juveniles que se realizará en La Redonda, Arte y Vida Cotidiana.

Las orquestas participantes se reunirán del 21 al 24 de agosto en el Club de Campo “Alberto Maguid” (Ruta 1 km 2,5, Colastiné, Santa Fe). Las delegaciones se alojarán en el mencionado predio, en cuyos salones se realizarán las actividades inherentes al encuentro.

Durante las noches que dure el evento las orquestas participantes tendrán la oportunidad de realizar una presentación compartida con otra orquesta invitada en una sala de la ciudad capital.

El concierto clausura estará a cargo d e la orquesta del festival, integrada por todas las agrupaciones participantes y se llevará a cabo el sábado 24, a las 16:30 horas, en La Redonda (Salvador del Carril y Belgrano, Santa Fe), con entrada libre y gratuita.

La preparación de las obras del concierto de cierre y la dirección del mismo estarán a cargo de los profesores Jonathan Burnett y Ana Borzone.



PLAN DE ACTIVIDADES

Miércoles 21, jueves 22 y viernes 23

De 9 a 12 hs – Ensayo general

De 13:15 a 14:45 hs – Seccionales y ensayos de fila

De 15:15 a 18:00 hs – Ensayo general



Sábado 24

De 9 a 12 hs – Ensayo general



CONCIERTOS

21 de agosto, 20 hs

Sala Cultural de UPCN (Rivadavia y Tucumán)

Orquesta Juvenil de la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni” de Rafaela y la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela de Música N° 9901 “Orquesta Sinfónica de Niños y Juvenil” de Santa Fe.

22 de agosto, 20 hs

Centro Cultural Provincial (Junín 2357 )

Orquesta Juvenil del ESPEA N° 1 “Nicolás Segundo Gennero” de Santiago del Estero y la Banda Juvenil de la Escuela de Música N° 9901 “Orquesta sinfónica de Niños y Juvenil” de Santa Fe.

23 de agosto, 20 hs

Sala Cultural de UPCN (Rivadavia y Tucumán)

Orquesta SOS música de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe y la Orquesta Sinfónica de Niños de la Escuela de Música N° 9901 “Orquesta sinfónica de Niños y Juvenil” de Santa Fe.

24 de agosto, 16:30 hs

La Redonda, Arte y Vida Cotidiana” (Salvador del Carril y Belgrano)

Concierto de cierre a cargo de la Orquestas d el Festival integrada por todas las agrupaciones participantes del encuentro.



JONATHAN BURNETT

Nació en Inglaterra en 1974 y comenzó sus estudios musicales a la edad de 7 años. Curso la carrera de violín en el Royal Welsh College of Music and Drama y su profesor a fue Dona Lee Croft. Cuando terminó sus estudios Jonathan fue miembro o de algunas de las orquestas mas reconocidas del Reino Unido, como BBC Welsh Orchestra, Welsh National Opera, etc La carrera docente de Jonathan comenzó en los valles de Gales y actualmente es jefe del departamento de cuerdas y del área de enseñanza y aprendizaje para Berkshire Maestros, el cual cuenta con 30 profesores y más de 5000 alumnos. Jonathan es miembro fundador de Berkshire Camerata, ensemble que participar regularmente de Windsor festival dando conciertos con reconocidos solistas en Windsor Castle. Jonathan dirige varias orquestas y ensambles, entre los cuales se encuentra Berkshire Youth Symphony Orchestra, la cual ha tocado es te año dos veces en el Royal Albert Hall. En el 2016 esta orquesta llevó a cabo un tour por China. Durante el año académico 2017/18 Jonathan ha sido convocado como profesor invitado para dar clases de pedagogía aplicada al violín en el Conservatorio de Birmingham.



ANA BORZONE

Nació en Holanda y se radicó en Argentina, donde comenzó sus estudios musicales a temprana edad. A los 16 años retorna a Europa para especializarse como cellista en instituciones como "Musikhochschule Mannheim", Alemania, "Inte rnational Menuhin Music Academy", Suiza y "Royal College of Music ", Londres, donde obtuvo su Diploma de Posgrado en 2010. Asistió a clases magistrales con reconocidos músicos como Pieter Wispelwey, Sigfried Palm, Eduardo Vassallo, Radu Aldulescu, Alberto Lysy, David Grigorian y Liviu Prunaru, entre otros. Durante 2003-04 obtuvo en forma de préstamo un cello de la fundación Rostropovich perteneciente a Krongberg Academy, Frankfurt am Main. Fue miembro de la" Camerata Lysy" y la "Junge Deutsche Philharmonie", como así también de diferentes ensembles de la Universidad de Oxford. En el año 2012 ganó el 2do premio en el concurso del festival Latinoamericano de Cellos que tuvo lugar en la ciudad Buenos Aires. En Abril de 2016 Ana gano por concurso el puesto de cello solista en la Orquesta Provincial de Rosario, posición que ejerció hasta Agosto de 2018. Actualmente reside en Inglaterra. Además de sus actividades como ejecutante, Ana es una dedicada profesora de cello. Actualmente da clases en diferente instituciones como Berkshire Young Musician's Trust, Queen Anne's School Ca versham and Shiplake College. Ha dado master classes y jornadas para cellistas en Argentina, como así también miembro docente de "The Oxford Cello School".