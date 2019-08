Ormaechea, eliminada en la qualy de Estados Unidos

FOTO ARCHIVO DEBUT Y DESPEDIDA. La sunchalense Ormaechea, afuera del US Open.

La tenista argentina Paula Ormaechea quedó eliminada ayer en la clasificación para el Abierto de Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam de la temporada, que se disputará en Nueva York a partir del lunes próximo, al caer ante la rusa Várvara Flink por 3-6, 6-4 y 6-4. La jugadora de la localidad santafesina de Sunchales, de 26 años y ubicada en el lugar 182 del ranking mundial de la WTA, perdió frente a la número 147 del mundo, en dos horas y 11 minutos de juego, en lo que fue el primer enfrentamiento entre ambas. Ormaechea había vuelto esta temporada a jugar una clasificación para el abierto estadounidense tras cinco años sin hacerlo. El Abierto de tenis de los Estados Unidos se jugará en superficie de cemento desde el lunes próximo en el complejo de Flushing Meadows y repartirá más de 25 millones de dólares en premios.

Hasta el momento, Facundo Bagnis fue el único argentino que ganó este lunes durante la primera jornada de la qualy con vistas al US Open. El triunfo fue ante el estadounidense Alex Rybakos, número 655 del ranking ATP, por 4-6, 6-1 y 6-2 en poco más de dos horas de juego, y ahora deberá medirse ante el sueco Mikael Ymer (107°). Al cierre de nuestra edición hacían su debut en el torneo Marco Trungelliti y Carlos Berlocq. El santiagueño, 205° del ranking, hacía lo propio ante el australiano James Duckworth, mientras que Charly, ubicado en el puesto 199, se deberá medir ante un Top 100, el polaco Kamil Majcrzak, 94°.



8 AÑOS PARA UN CHILENO

El tenista Juan Carlos Sáez (1082°), quien en 2015 integró el equipo de Copa Davis de Chile, fue suspendido por ocho años y multado con 12.500 dólares por violaciones al Programa Anticorrupción de Tenis. El chileno no cooperó con una investigación de la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) sobre posibles violaciones del TACP. Y lo pagó caro. Al momento de ser entrevistado por representantes de TIU, acerca de las apuestas sobre los partidos en los que había participado, el deportista de 28 años no cumplió con la petición de proporcionar su teléfono móvil para las indagaciones. En marzo de este año Mauricio Álvarez-Guzmán, otro tenista chileno, había sido suspendido de por vida luego de tratar de sobornar a un rival. La Unidad de Integridad del Tenis había informado que el jugador le había ofrecido a un oponente mil euros para que perdiera un set durante el Challenger de Meerbusch de 2016 en Alemania. Además, ese mismo año, intentó acceder a un torneo comprando una plaza de wildcard.