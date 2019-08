Alonso será “tester” de Toyota Deportes 21 de agosto de 2019 Redacción Por RALLY DAKAR

Luego de su consagración en el Campeonato Mundial de Resistencia, el pasado 16 de junio, nada se sabía del futuro deportivo de Fernando Alonso, hasta ayer. Toyota Gazoo Racing, equipo para el que el español compitió en el WEC, anunció este martes que el bicampeón mundial de Fórmula 1 realizará una serie de ensayos con la Toyota Hilux, modelo que en los últimos años representó a la fábrica en el Rally Dakar. No serán unas simples pruebas, ya que Alonso se embarcará en un entrenamiento intensivo, a desarrollarse durante los próximos cinco meses, por Europa, África y Oriente Medio, con el fin de familiarizarse con la modalidad rally-raid, y que a su vez le servirá a Toyota para evolucionar el modelo que, con Nasser Al-Attiyah, se adueñó de la última edición de la Odisea. “Estoy emocionado por continuar junto al TGR”, reconoció el ibérico, de 38 años, antes de agregar que “a principios de año probé la Hilux, y allí me quedó la sensación de que quería seguir probando este tipo de coches”. En aquel ensayo, a pesar de que “sabía que sería una experiencia totalmente diferente a lo que venía haciendo, y que contaría con una curva de aprendizaje empinada”, se sintió “genial” con la máquina, la cual “me dio mucha confianza rápidamente, lo que me permitió mejorar a medida que sumaba kilómetros”. “Siempre sostuve que quiero perseguir nuevos desafíos en diferentes categorías, y estoy en un gran equipo para hacerlo”, concluyó quien hoy iniciará una serie de tres días de pruebas en el sur de África, para a mediados de septiembre (13 y 14) participar de la 5ª fecha del certamen sudafricano de Cross Country, en lo que será su primera competencia con este tipo de vehículos. Se espera que este sea el primer paso del español de cara a una futura participación en el Dakar. Sobre el asunto, el equipo no hizo comentario alguno.