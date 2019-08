El dólar bajó 74 centavos Nacionales 21 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El dólar cedió ayer en una jornada volátil en la que el Banco Central intervino para contener los movimientos del tipo de cambio al vender US$ 112 millones de las reservas. El billete terminó a un promedio de $ 52,35 para la punta compradora y a $ 57,38 para la vendedora, lo cual representó una leve baja de 74 centavos.

Antes de que comenzara la actividad en los mercados, asumió Hernán Lacunza al frente de Hacienda y luego expuso ante la prensa las prioridades de su plan económico.

En ese sentido, destacó la importancia de "estabilizar" la cotización de la divisa y sostuvo que "no hace falta un tipo de cambio más alto". Luego brindó una conferencia el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, quien garantizó que ese organismo seguirá interviniendo en el mercado cambiario "en la medida en que las condiciones así lo requieran". Reconoció que "el salto reciente del tipo de cambio tendrá un efecto negativo en los precios" y admitió que "la inflación subirá en agosto y septiembre".

Si bien los funcionarios no anunciaron medidas concretas, coincidieron en la necesidad de lograr tranquilidad en el mercado de cambios luego de una semana negra en la que el dólar registró una suba acumulada de casi 25% y un lunes en el que el Riesgo País se disparó.

Así, con el cierre del dólar a la baja puede decirse que Lacunza superó la primera prueba del mercado.