Cuestionan congelamiento de precios de combustibles Nacionales 21 de agosto de 2019 Redacción Por PEDIDO DE PROVINCIAS A NACION

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Las provincias petroleras le pidieron ayer al gobierno "salir" del congelamiento de precios de los combustibles "antes de los 90 días" y buscar una solución para las petroleras antes de ese plazo, informó hoy el gobernador de Neuquén, Miguel Gutiérrez.

El mandatario formuló declaraciones al término de una reunión que las provincias petroleras, empresas y el gobierno mantuvieron para destrabar el congelamiento de precios de los combustibles dispuesto por la Secretaría de Energía.

El gobernador advirtió que "creo que hay que tener un mecanismo de salida (del congelamiento) antes del día 90, porque no es sano esperar al día 91", tras el encuentro que concluyó en un cuarto intermedio hasta la próxima semana.

Gutiérrez dijo que las provincias hicieron una "serie de propuestas que creo son bastante innovadoras pero veremos. Por el momento aquí no se resolvió nada, quedaron en analizarlas y la semana que viene llamarnos".

El gobernador neuquino, vocero del encuentro, dijo que el gobierno tomó las propuestas "con amplitud de criterio para ser analizadas y ninguna fue rechazada".

Explicó que las provincias plantearon el impacto en regalías y descartó por el momento un aumento en las naftas, aunque aclaró que ese tema no se trató en el encuentro.

"Nosotros hicimos la semana pasada nuestros anuncios, que son públicos, el impacto para la empresa, es de entre 100 y 120 millones de dólares por mes", señaló.

Gutiérrez consideró que "hay que buscar mecanismos para tratar de resolverlo, para ver si podemos generar recursos para que toda la cadena de valor no quede frizada a un tipo de cambio de 45,19 pesos".

El flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, junto a su par del Interior y Obras Publicas, Rogelio Frigerio, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el director general de Recursos Hidrocarburíferos, Franco Armanini, representaron al gobierno en el encuentro realizado en la sede del Palacio de Hacienda.

Además de por Gutiérrez, las provincias estuvieron representadas por los gobernadores de Chubut, Mario Arcioni; y Río Negro, Alberto Weretilneck; el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo Gonzáles; y el ministro de Energía de Mendoza, Martín Kerchner.

Por las empresas asistieron ejecutivos de CAPEC, Exxonmovil, Pampa Energía, Luzpetrol, Sinopec, Roch, Raizen, YPF, Shell, Chevron, Total y Pecpetrol, entre otras, junto al presidente de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos, Carlos Seijo.