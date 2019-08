"El daño que ya se hizo difícilmente se pueda reparar en dos meses"

BUENOS AIRES, 21 (NA).- El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo ayer que "el daño que se ha hecho difícilmente se pueda reparar en dos meses", en referencia a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno, aunque se mostró abierto a mantenerse en contacto con el presidente Mauricio Macri.

Fernández confirmó que integrantes de su equipo económico se entrevistarán con el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, para analizar la coyuntura nacional tras las PASO, aunque relativizó la eficacia de las medidas que impulsa el Gobierno para tratar de morigerar el impacto de la última devaluación en el bolsillo de los ciudadanos.

"El daño que ya se hizo no creo que se pueda reparar en dos meses", expresó el candidato presidencial opositor en diálogo con Radio 10, aunque agregó: "Cuando hablé con Macri le dije que me hablara las veces que hicieran falta. Entiendo la incomodidad de él. Pero es él el que tiene que decidir. Si en algo podemos ayudar bienvenido sea".

Además, Fernández sostuvo que la fuerte suba que experimentó el dólar el día posterior a las elecciones primarias (PASO) "fue una profecía autocumplida por lo que ellos mismos dijeron", en referencia a los referentes del oficialismo.

"Ellos decían: 'Si no somos nosotros es el caos, si no gobernamos nosotros somos Venezuela'. Y entonces vino el caos", explicó el dirigente y agregó: "Macri está en una situación que no le deseo a nadie".

Por otra parte, Fernández se reunió ayer con los integrantes de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) con el propósito de analizar "la delicada situación socioeconómica que afecta a los argentinos". El candidato del Frente de Todos fue recibido en la sede de la CEA, en Suipacha 1034 del barrio porteño de Retiro, por el presidente de la institución y obispo de San Isidro, Oscar Ojea; el vicepresidente, arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, Mario Poli, y el secretario general y obispo de Chascomús, Carlos Malfa, Según voceros del Episcopado y del Frente de Todos, el dirigente peronista Santiago Cafiero también participó de este encuentro.



HIZO BAJAR EL DOLAR

Fernández se adjudicó la baja del dólar ocurrida en los último días y dijo que la caída de los mercados se debe a la política económica de Mauricio Macri. Fernández sostuvo que con sus declaraciones sobre que un dólar a $60 era razonable, contribuyó a hacer retroceder la cotización de la divisa. Señaló que "para contener el dólar" se calculaba que el Banco Central iba a tener que vender "reservas por 3.000 millones de dólares y por eso reaccionaron así".

"Parece que están decididos a liquidarlas (a las reservas del BCRA) a cambio de que el dólar no se escape, pero se escapó de tal modo... Llegó a costar 67 pesos hasta que yo fui y sostuve, como dijo Emmanuel Álvarez Agis, que el dólar a 60 estaba bien. Entonces, logramos bajar el dólar a 59, 58. Hoy está en 57", dijo Alberto Fernández.

Fernández sostuvo que volvió a pedirle a Macri que "no mezcle la campaña con la Presidencia, porque tiene que cumplir el rol de presidente" y afirmó que "la gobernabilidad depende de Macri".

"Más que la gobernabilidad, lo que más me preocupa es la tranquilidad de la gente. No conozco ningún presidente que no tenga sobresaltos, porque la situación es compleja. Cuando estás en el gobierno estás para resolver problemas, no para que te aplaudan los éxitos. Uno debe ayudar a la gobernabilidad en tanto signifique tranquilidad para la gente", sostuvo.

También cuestionó al Gobierno porque, "por un lado, el Presidente pide que las fuerzas opositoras comprendan y después la escuchás a (Elisa) Carrió diciendo barbaridades por los medios y entonces te preguntás cómo funciona esto".