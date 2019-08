Lacunza realiza consultas con referentes económicos Nacionales 21 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA ENCUENTRO. Lacunza junto a Marco Lavagna.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anticipó ayer que en los próximos días se reunirá con los referentes económicos "de todos los espacios políticos" que participarán de las elecciones generales del 27 de octubre. Esa decisión se vincula, dijo, con que el proceso electoral "no es indiferente a la estabilidad cambiaria y a la de los precios". No obstante, aclaró: "los mercados prestan más atención al futuro que al presente, y a veces más importante de lo que pueda hacer el Gobierno, es lo que puede estar diciendo la oposición".

Sin perder tiempo, ayer por la tarde Lacunza recibió al economista de Consenso Federal Marco Lavagna, quien le propuso negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) medidas adicionales para evitar una profundización de la crisis cambiaria.

Según lo estipulado, este miércoles Lacunza también se reunirá con integrantes del equipo económico del Frente de Todos. El funcionario recibió este martes a Lavagna y Leonardo Madcur, en su oficina del Ministerio tras analizar con los gobernadores de las provincias petroleras el reclamo por el congelamiento en los precios de los combustibles, en un agitado primer día de gestión.

"Primero, estabilicemos el dólar y después comencemos a modificar", consideró Lavagna al término de la reunión que constituyó la primera de una serie que va a mantener con referentes económicos de espacios de la oposición.

Lavagna le destacó al nuevo ministro "la necesidad de tener una coordinación muy grande con el Banco Central, sobre todo para no tener este tipo de saltos" en la cotización de la moneda. "Habrá que hablar con el FMI para tener mayores márgenes de libertad para operar en el mercado cambiario o hacer recompra de deuda con algunos instrumentos", resaltó Lavagna.

El actual diputado nacional resaltó: "Propusimos darle más capital de trabajo a las pymes" para que comiencen a dar impulso al mercado interno. Lavagna tildó de "paliativo" para el consumo interno las medidas de rebaja del IVA a los alimentos y otras anunciadas por el Gobierno.

El encuentro tuvo luego de que el candidato presidencial de Consenso Federal, el ex ministro Roberto Lavagna, evaluara: "De acuerdo con nuestra vocación por el diálogo y los consensos, hemos aceptado la invitación al diálogo".

Por su parte, los referentes del Frente de Izquierda rechazaron ayer la convocatoria del Gobierno a los asesores económicos de todos los espacios políticos por considerar que la Casa Rosada quiere "compartir el ajuste". El espacio político que propone a Nicolás del Caño como candidato a presidente, acompañado por Romina del Plá como vice, fue el único que le dio la espalda al llamado del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dado que el Frente de Todos, Consenso Federal, el frente Despertar y NOS, aceptaron la invitación.