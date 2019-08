Movidas políticas y gremiales ante los últimos acontecimientos Locales 21 de agosto de 2019 Por Darío H. Schueri Leer mas ...

FOTO ARCHIVO LIFSCHITZ./ No está definido si participará de la reunión de los gobernadores opositores en el CFI.

El Gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz aún no definió si asistirá este miércoles a la reunión con los gobernadores del Partido Justicialista en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar el impacto sobre sus presupuestos de los cambios en Ganancias, IVA y el Monotributo anunciados por Mauricio Macri.

Hasta el momento, según señala el portal Perfil, confirmaron su asistencia aquellos mandatarios provinciales que ya se alinearon y mostraron su apoyo explícito a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández. Buscan sumar también a dirigentes como el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, el neuquino, Omar Gutiérrez, el misioneros Hugo Passalacqua, el salteño Juan Manuel Urtubey y hasta al cordobés Juan Schiaretti para firmar un mensaje de rechazo en conjunto.

Cabe señalar que el primero en advertir sobre el daño que produciría en las finanzas provinciales la reducción de estos tributos fue el Ministro de Economía Gonzalo Saglione, quien evaluó primigeniamente el costo en casi tres mil millones de pesos, que repercutiría hacia abajo en las coparticipaciones a municipios y comunas.

Precisamente, una treintena de administraciones comunales y municipales están esperando que desde la política y el Poder Ejecutivo resuelvan en el menor tiempo posible, qué herramientas utilizarán para paliar la delicada situación por la que atraviesan sus finanzas. Por lo pronto, el Diputado del PDP Gabriel Real presentó un proyecto parta que se destine el 100 % del Fondo de Obras Menores para asistirlos; mientras que Senadores está estudiando disponer para tales fines hasta el 50 % de ese programa.

A todo esto, los gremios estatales UPCN y ATE – y FESTRAM – pusieron el grito en el cielo por la probable caducidad de la denominada “cláusula gatillo” cuando a fin de mes se reúnan con el gobierno, de acuerdo con el cronograma firmado en paritarias a principio de año, para definir los efectos de la inflación sobre los salarios. El gobierno tiene la posibilidad de convocar a paritaria para revisarla. No de suspenderla sin acuerdo.

En definitiva este panorama azuzado por el tembladeral devaluatorio del pasado lunes, no hizo más que blanquear a través de los hechos, la decisión de Omar Perotti (voceada por Rubén Michlig) de eliminar la cláusula gatillo el año que viene. El propio hombre fuerte de la transición hizo saber que “deberá estudiarse otros mecanismos” de actualización salarial.

Según el licenciado Carlos Braga titular de la Agencia Santa Global del Ministerio de la Producción, “esta mejora del tipo de cambio que teóricamente debería favorecer nuestras exportaciones, es de corto plazo debido a los insumos están dolarizados por lo que la economía sube un escalón y esa mejora de competitividad tiende a disminuir”.



NO SUBE LA LUZ

ALARMA EN BIODIESEL

Por su parte, el Vicepresidente de la EPE Fabián Bastía señaló a nuestro Diario que el costo de la energía no aumentará; a la vez que la Secretaria de Estado de Energía de la Provincia, Verónica Geese manifestó su preocupación por el daño que esta devaluación podría causar en el sector de los biocombustibles, ya que el precio no cubre los costos operativos.



ALIVIO VS CUENTAS PROVINCIALES

Federico Angelini, líder del PRO santafesino declaró que: “a la hora de analizar las transferencias de recursos del Estado Nacional a las provincias, el de Mauricio Macri ha sido sin dudas el gobierno más federal que hemos tenido. Eso le permitió a las provincias mantener un equilibrio sin precedentes en sus cuentas públicas en los últimos años”.

Angelini agregó que “dada la situación actual fue necesario aplicar medidas que lleven alivio al bolsillo de los argentinos y, en ese sentido, espero que los gobernadores prioricen está situación en lugar de priorizar el estado de sus cuentas públicas provinciales”.