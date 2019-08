Prueba el equipo para el debut en casa Deportes 21 de agosto de 2019 Redacción Por Este miércoles el DT de la "Crema", Walter Otta, sumará los primeros minutos de fútbol y comenzará a definir el 11 para el encuentro de este viernes, 19:05 ante Tigre en el Monumental. Baliño será el árbitro.

FOTO LA OPINION CHARLA TECNICA. / Walter Otta dialoga con sus futbolistas. Se viene el debut en casa.

Está claro que el 1-1 del debut contra Brown en Adrogué dejó satisfechos a todos en Atlético de Rafaela. Por el resultado, siempre es importante sumar de visitante, pero principalmente por el rendimiento que demostró este nuevo equipo.

Los dirigidos por Walter Otta cumplieron una buena primera prueba y es por esto que el DT planea no modificar demasiado para lo que se viene: Tigre.

La “Crema” estará recibiendo al “Matador” de Victoria este viernes en el estadio Monumental, desde las 19:05 hs (televisado por TyC Sports), en uno de los juegos de la segunda fecha de la Primera Nacional, en su zona B.

En principios, Otta no realizará modificaciones en el once inicial, si en los 18 convocados para este primer juego ante su gente.

Con la recuperación de Junior Mendieta, uno de los 15 que llegaron, entrenando a la par de sus compañeros. Se abre una incógnita por el sector derecho. Una posibilidad es que el exMorón (25 años) sea de la partida para ocupar uno de los lugares del medio campo, saliendo Lucas Blondel o Maximiliano Paredes, pasando en este caso el jugador surgido en inferiores celestes a su puesto natural de cuatro.

¿La formación? Nereo Fernández; Paredes, Franco Racca, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Blondel, Emiliano Romero, Renso Pérez y Ángelo Martino; Ijiel Protti y Alan Bonansea.

El plantel albiceleste volverá a trabajar en la jornada de hoy y el entrenador sumará los primeros minutos de fútbol, en donde irá despejando dudas de cara a dicho juego, el primero cómo local y la presentación ante sus hinchas.



BALIÑO, EL ARBITRO

En la jornada de ayer, AFA dio a conocer las designaciones arbitrales que tendrá la segunda fecha de la Primera Nacional y para el encuentro del viernes en nuestra ciudad entre Atlético y Tigre fue designado Jorge Baliño. A continuación, todo el programa:



Zona A

Sábado 24/08: 13:05 hs (TV) Temperley vs. Nueva Chicago (Ramiro López), 15:30 hs Atlanta vs. Mitre de Santiago del Estero (Bruno Bocca), 15:30 hs Dep. Morón vs. Guillermo Brown (PM) (Andrés Gareano), 15:30 hs Barracas Central vs. Alvarado de Mar del Plata (Yael Falcón Pérez), 17:00 hs San Martín (SJ) vs Estudiantes BA (Nazareno Arasa), 20:05 (TV) Independiente Rivadavia vs. Ferro Carril Oeste (Héctor Paletta).



Domingo 25/08: 14:00 hs (TV) Agropecuario vs. Belgrano de Córdoba (Leandro Rey Hilfer), 16:00 hs Platense vs Estudiantes Río IV (Yamil Possi).



Zona B

Jueves 22/08: 19:15 hs (TV) Instituto vs. Sarmiento (Adrián Franklin). Viernes 23/08: 19:05 (TV) Atlético de Rafaela vs Tigre (Jorge Baliño). Sábado 24/08: 17:05 hs (TV) Gimnasia (J) vs Chacarita (Julio Barraz). Domingo 25/08: 15:30 hs Almagro vs Gimnasia Mendoza (Lucas Novelli), 15:30 hs All Boys vs Brown de Adrogué (Diego Ceballos), 16:00 hs San Martín (T) vs Villa Dálmine (Nelson Sosa). Lunes 26/08: 20:30 hs Santamarina vs Dep. Riestra (Emanuel Ejarque), 21:00 hs (TV) Quilmes vs Defensores de Belgrano (Pablo Dóvalo).